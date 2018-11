Zvláštní prostor, internet. Už jen tím, že ve skutečnosti žádným prostorem není − je čímsi abstraktním, co skoro žádný skutečný prostor nezabírá. Je to ale zároveň doména, kde dnes čile žije ekonomika a nejedná se o žádné malé částky.

Kdykoli jsme zabořeni do displejů, je naše vědomí obyvatelem tohoto zvláštního digitálně-abstraktního habitatu, kterým jsme jako lidstvo planetárně spojeni. Tam abstraktně bydlí naše duše, naše vědomí − a internet je naprosto nepostradatelným průvodcem dnešního života. Jen se podívejte, jak moc nás mobily změnily jen během posledních 10 let. A teď si zkuste tuto tendenci extrapolovat na dalších deset dvacet let do budoucna, a lidská společnost se promění k nepoznání.

Navíc má digitální prostor zvláštní − nepřirozeně velikou − gravitaci. Od dob digitálních her nás tyto displeje přitahují víc, než dává racionálně smysl. Skoro jako Tolkienův prsten moci, do kterého jeho strůjce vložil příliš silnou moc, který má svou vůli, své šeptání, své svádění. Glum nakonec moc prstenu skoro nepoužíval − jen se s "miláčkem z kapsičky" mazlil, držel ho v dlani a druhou rukou hladil a mluvil na něj. Zdálky by to připomínalo standardní chování člověka s dotykovým mobilem, který se zamilovaně, jako pod hypnózou, nepřítomně usmívá na svou vlastní dlaň (kde laská miláčka) a přitom se za to trochu nenávidí.

Pokud bych se vás zeptal, zda byste internet označili spíš za organizaci, nebo za organismus, k čemu byste se přiklonili? Když tuto otázku na přednáškách pokládám posluchačům, dostává se mi od všech stejné odpovědi: organismus. I já bych tak odpověděl, internet, zdá se mi, nám nějak ožívá pod rukama, žije svým životem. Nu, řekněte, není to trochu podobné jako prsten moci, který byl také extrémně mocný a tak nějak ožil a láká nás připoutat se k němu a čekat, než majitele zcela vycucne.

Bohatství zadarmo

Pozoruhodné je také to, že tento "prostor" nemá žádnou vládu, žádného krále, žádné daně, žádnou armádu − ne v klasickém smyslu slova. Pro ekonoma pak je zajímavé zejména to, jak je tento prostor na jednu stranu částečně spontánně anarchistický a na druhou stranu "komunistický".