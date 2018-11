Byla to kronika ohlášeného zápasu. Většina britských voličů v červnu 2016 rozhodla o odchodu země z Evropské unie, aniž by jim hlavní zastánci této myšlenky sdělili, jak bude tento odchod vypadat. Mnozí si proto mohli myslet, zaprvé, že brexit je po referendu vyřízená věc, a zadruhé, že stejně jednoduché je vyvázat se ze všech vazeb ke zbývající sedmadvacítce a opatřit si za ně náhradu ve světě takříkajíc ze dne na den. Zastánci tohoto bludu se nyní diví, že to trvalo dva roky, než se zrodila dohoda o odchodu, v níž nevyhnutelné kompromisy vyvolávají nevoli jak stoupenců tvrdého brexitu neboli úplného odstřižení, tak obhájců setrvání v unii požadujících druhé referendum. Proto nepřekvapilo, že premiérku Theresu Mayovou ve středu při tradičních interpelacích v Dolní sněmovně obě skupiny zahrnovaly výtkami. Jedni tvrdili, že společný celní prostor uchovává britskému zboží přístup na unijní trh, zatímco druzí měli jasno, že tento společný celní prostor, kde budou platit unijní pravidla, dělá z hrdého Spojeného království vazala.

Předsedkyně vlády Jejího Veličenstva musela smršť kritiky očekávat, tak proč se odvažuje s textem takové dohody předstoupit před poslance? Protože má v ruce jedinou, ale silnou kartu. Proti ní nestojí jednotná většina, takže protichůdné tlaky dosud udržely premiérku Mayovou vestoje. Nejen to, rozdělení neprochází odprava doleva, ale jak mezi toryi, tak mezi labouristy. Obě strany myslí nejen na brexit, ale i na to, zda hlasování o něm v Dolní sněmovně udrží dnešní konzervativní vládu u moci, anebo zda by bylo možné ji vystřídat. Desítky konzervativních poslanců by z duše rády svrhly premiérku, jejich vášeň však tlumí pomyšlení, že by tak mohli uvolnit opozici cestu k moci. U labouristů je sice zase dost stoupenců dohody, jejichž hlasy by mohly nahradit toryovské rebely, ale jejich předsedu Jeremyho Corbyna, který v Evropské unii léta letoucí vidí zplozence kapitalismu, ze všeho nejvíce zajímá, jak vystřídat Theresu Mayovou.