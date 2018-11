Minimální mzda v příštím roce vzroste o 1150 korun na 13 350 korun, jde o politické rozhodnutí a dohodu mezi ANO a ČSSD. Asi nepřekvapí, že zaměstnavatelé s tímto krokem nesouhlasí a upozorňují na ztížené podmínky podnikání (rostou úrokové sazby, na trhu je nedostatek lidí, zdražuje se energie, plyn… atd.). Ministryně financí Alena Schillerová zase říká, že ekonomika v příštím roce zpomalí a že se jí těžko vysvětluje, proč minimální mzda už nějaký čas roste rychleji než ta průměrná. A odbory by si zase představovaly ještě vyšší nárůst, protože přes všechna zvýšení z minulých let je minimální mzda stále pod úrovní 40 procent průměru.

Rozhodně nejde o žádné nové argumenty. Když se zvyšovala minimální mzda v roce 2007 (naposledy, dalších pět let zůstala stejná), zaměstnavatelé tvrdili, že "pravděpodobným důsledkem zvýšení minimální mzdy může být vynucená racionalizace a propouštění zaměstnanců či omezování některých činností". Hospodářská komora ČR si tehdy dokonce nechala zpracovat průzkum mezi podnikateli, ze kterého vcelku nepřekvapivě vyšlo, že největší část zaměstnavatelů chápe minimální mzdu jako zásah do soukromého sektoru a další podstatná část ji vnímá jako neadekvátní politickou kategorii a byla by pro její zrušení. Nutno dodat, že v dalších letech k "racionalizaci a propouštění" skutečně došlo. Důvodem ovšem nebyla minimální mzda, ale světová finanční krize, která v roce 2009 v plné síle dorazila do Česka.

Zajímavé mohou být i politické argumenty, proč ji nezvyšovat. Třeba v roce 2007 tehdejší ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas obhajoval tento krok tím, že se stejně zvýší, protože stoupají odpočitatelné položky a rozšiřuje se bonus za děti. Zdůraznil tehdy, že tak "minimální mzda skrytě vzroste a zaměstnavatele nezatíží", což odpovídalo tak trochu vysvětlení o najedeném vlku a přeživší koze.