Z kdysi studentského projektu vybudoval globální firmu, nyní se navíc zakladatel IT společnosti Y Soft Václav Muchna stal jedním z držitelů Ceny století, již mu včera udělil americký velvyslanec Stephen King u příležitosti oslav 100 let od navázání oficiálních vztahů mezi USA a bývalým Československem. King ocenil hned tři Čechy: Muchnu za rozvíjení česko-amerických ekonomických vazeb, bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga (TOP 09) za "zvyšování bezpečnosti" a profesorku mezinárodních vztahů na Anglo-American University v Praze Miladu Polišenskou, která se zasloužila o podporu spolupráce v kultuře a vzdělávání.

"Cena mě velmi těší. Návštěvy amerického startupového centra Silicon Valley mě inspirovaly vybudovat v Česku firmu globálního významu. Říkal jsem si: ,Když se velké korporace daří budovat Američanům, proč by to nemělo jít také Čechům?'" řekl HN Muchna. Důvod pro své ocenění vidí ve finanční podpoře českých krajanských spolků v USA, ale také v byznysové rovině: 15 procent z loňských bezmála miliardových tržeb Y Softu obstaral právě americký trh. "Je mnohem běžnější, že americké firmy investují v Česku. My pro změnu investujeme v USA, naše investice tam za 10 let dosáhly milionů dolarů," uvádí.

Svou společnost, která vyvíjí software pro správu tisku a digitalizaci dokumentů, Muchna založil v roce 2000 během studií informatiky na Masarykově univerzitě. Zprvu se firmě příliš nedařilo. Zlom pro ni ale v roce 2003 přineslo uvedení vlastního softwaru pro správu tisku jménem SmartQ (dnes SafeQ), který u tiskáren umožnil například zavést systém placení za vytištěné stránky. Y Softu tehdy pomohla partnerství s tuzemskými pobočkami známých výrobců tiskáren, jako jsou japonská Konica Minolta a americký Xerox. Navázal s nimi spolupráci na globální úrovni, což pomohlo k jeho rozšíření do celého světa.

Muchnova firma už od svého vzniku sídlí v Brně a podnikatel se nechal několikrát slyšet, že ji nehodlá prodat, i když přiznává, že už několik miliardových nabídek dostal. Stále se ale upíná k tomu, zvýšit význam Y Softu jako globálního velikána svého oboru. "Českým podnikatelům v tomto směru chybí ambice, které jsou vidět třeba právě u Američanů. Podmínky pro rozvoj podnikání v Česku a v USA jsou přitom srovnatelné. V Americe mají firmy možná lepší přístup k investorům, ale pokud máte jako podnik zajímavý produkt, nevidím důvod, proč byste nemohli získat investory," míní oceněný podnikatel.