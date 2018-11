◼ Koncert

Sting a Shaggy

Forum Karlín, pátek 16. listopadu

Anglický basista a zpěvák Sting navštěvuje českou metropoli opakovaně, tentokrát však jeho kapelu doprovodí jamajský reggae zpěvák Shaggy, jehož v 90. letech proslavil hit Boombastic. Shaggy se Stingem letos vydali album, které ignoruje současné trendy v popu i reggae. Na posluchače přenáší pocity lehkosti a bezstarostnosti.

◼ Film

Ballad of Buster Scruggs

Netflix, ode dneška

Ode dneška je na Netflixu k vidění novinka bratří Coenů, režisérů filmů Fargo či Tahle země není pro starý. Snímek nazvaný The Ballad of Buster Scruggs tvoří šest epizod z Divokého západu, v nichž účinkují James Franco, Liam Neeson, Tyne Dalyová nebo zpěvák Tom Waits.

◼ Divadlo

Dopisy Olze

Divadlo v Dlouhé, Praha, sobota 17. listopadu

Na 29. výročí sametové revoluce připravilo pražské Divadlo v Dlouhé scénické uvedení dopisů prvního porevolučního českého prezidenta Václava Havla své první ženě Olze. Představení s herci Evou Hacurovou, Marií Poulovou či Martinem Matejkou nastudovalo režisérské duo Skutr.

◼ Výstava

Deset moří

Pragovka Gallery, Praha, do 29. listopadu

Výstava čtyř někdejších spolužáků, kteří loni absolvovali ateliér fotografie Lukáše Jasanského na ústecké univerzitě, představuje vzácně shodný autorský pohled. Vystavují Miroslav Chocholík, Alžběta Kočvarová, Pavel Matoušek a Daniela Šrámková.

◼ Album

Mark Knopfler

Universal Music 2018

Dnes také na pulty českých obchodů dorazilo nové album anglického kytaristy a zpěváka Marka Knopflera. Jeho devátá sólová nahrávka se jmenuje Down the Road Wherever, ve čtrnáctce písní autor vypráví mimo jiné o fotbalovém fanouškovi ztraceném v cizím městě nebo vzpomíná na začátky své někdejší kapely Dire Straits. Knopfler album představí naživo 26. června příštího roku v pražské O2 areně.

◼ Výstava

Jaromír Funke

Muzeum umění, Olomouc, do 10. února 2019

Fotograf Jaromír Funke byl přední osobností české avantgardy, jeho práce jsou součástí sbírek Metropolitního muzea v New Yorku nebo pařížského Centre Pompidou. Právě zahájená výstava jeho snímků v Olomouci představuje nejvýznamnější část Funkeho tvorby − avantgardní díla ve stylu funkcionalismu, nové věcnosti, abstrakce a surrealismu.

◼ Soudobá hudba

Contempuls

DOX+, Praha, 18. listopadu

V novém sále pražského Centra současného umění se nejprve od 17.30 hodin uskuteční debata se současnými skladateli Miroslavem Srnkou a Šimonem Vosečkem. Od 19 hodin bude následovat vystoupení cembalisty Mahana Esfahaniho, od 20.30 hodin pak koncert dvou hráčů na klávesové nástroje a perkusionistů vystupujících jako Yarn/Wire. Ve světové premiéře uvedou právě Vosečkovu kompozici jménem Pěsti, která vznikla na objednávku festivalu Contempuls.

