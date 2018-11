Premiérou nové inscenace opery Příhody lišky Bystroušky tuto sobotu v moravské metropoli začne festival Janáček Brno. Čerstvě zrekonstruované Janáčkovo divadlo tak zahájí provoz stejným dílem, které budovu v říjnu 1965 otevíralo. Symbolicky těsně před začátkem akce se zároveň na pultech knihkupectví objevil český překlad obří monografie o Leoši Janáčkovi nazvané Osiřelý kos. Do záplavy radostných událostí se ale přece jenom vloudil stín − právě autor janáčkovské monografie, britský muzikolog John Tyrrell, začátkem října zemřel ve věku šestasedmdesáti let.

Tyrrell byl vynikajícím znalcem české hudby i opery a na Janáčka se specializoval už od šedesátých let minulého století. Pravidelně pobýval v Brně, kam ho přitáhly janáčkovské archivy a kde navázal mnohá přátelství. Nechyběl ani u vzniku festivalu Janáček Brno: roku 2004 přijel na jeho nultý ročník.

"John Tyrrell nám přispíval mnoha nápady a radami," vzpomíná dramaturgyně Janáčkovy opery v Brně Patricie Částková. "A po každém ročníku jsem od něj dostala dlouhý dopis, ve kterém pochválil, co se mu líbilo, a také doporučil, co by se mělo příště udělat jinak a lépe. To mi bude letos strašně chybět," dodává.

O rozsahu a hloubce Tyrrellova zaujetí Janáčkem si lze udělat představu z monografie, kterou londýnské nakladatelství Faber & Faber rozdělilo na dva díly čítající více než dva tisíce stran. Jedná se o Tyrrellovo životní dílo a například skladatel Miloš Štědroň právem mluví o Tyrrellovi jako o největším janáčkovském monografistovi. Žádný z životopisců slavného brněnského rodáka, počínaje Maxem Brodem a konče Jaroslavem Vogelem, se nedokázal tak důkladně ponořit do Janáčkova života i díla.