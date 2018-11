Dva měsíce před Vánoci jsou pro prodejce hraček nejdůležitější v roce. Je začátek listopadu, pátek dopoledne a v obchodu Hamleys v pražské ulici Na Příkopě se to hemží dětmi i dospělými. Tady to ale není nijak zvláštní věc. Plno bývá i mimo hlavní prodejní období. Pavel Čmelík mě provádí největším hračkářstvím ve střední Evropě a familiárně se zdraví s personálem. V květnu to budou tři roky od chvíle, co tento podnikatel přiblížil nejstarší hračkářství zdejším zákazníkům. Investice do prodejny na nejdražší nákupní třídě v Česku (podle studie poradenské společnosti Cushman & Wakefield), vyšla zhruba na 150 milionů korun. Že se nastěhoval právě sem, znamená zároveň exkluzivitu i potíže.

Firma Inexad, v níž je Čmelík podílníkem, otevřela letos na jaře další obchod Hamleys v outletovém centru u pražského letiště a na samotném Letišti Václava Havla má v prosinci začít fungovat ještě jeden. Inexad je držitelem licence Hamleys pro středoevropský region a provozuje rovněž obchod této britské značky v Polsku. Prodejny Hamleys v těchto dvou zemích by podle Čmelíkova odhadu mohly za letošní rok utržit 240 milionů korun včetně DPH. Největší podíl připadá na pobočku v historické budově bývalé banky na rohu ulic Na Příkopě a Panská.