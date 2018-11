Od našeho zpravodaje z Londýna - Americký novinář a spisovatel Stephen Petranek se uprostřed pokoje londýnského hotelu Soho nadechne a pronese větu, která by ještě nedávno působila jako ze science fiction. "Jediný způsob, jak zachránit lidskou rasu, je vydat se na Mars. To je prostý fakt," říká muž, který psaním o rudé planetě strávil značnou část své čtyřicetileté kariéry. Nyní přijel do Londýna propagovat seriál Mars od National Geographic. Jeho druhou řadu začne stanice v Česku vysílat tuto neděli. Odehrává se v roce 2042 převážně na Marsu, ale sci-fi je to jen částečně.

Seriál stojí na Petrankově knize nazvané How We'll Live on Mars, tedy Jak se bude žít na Marsu. Příznačný je už její název. Kniha se nezabývá tím, zda se lidstvo vydá na nejbližší planetu sluneční soustavy, řeší rovnou, kdy se tam dostane a jak tam bude žít. V roce, v němž se seriál odehrává, už budou ve skutečnosti podle Petranka na Marsu žít tisíce lidí.

"Mnoho odborníků se domnívá, že společnost SpaceX Elona Muska se dostane na Mars dříve než NASA, protože ve SpaceX mohou riskovat," říká Petranek. Hovoří o této výpravě na nehostinnou planetu s až zarážejícím optimismem, na druhou stranu však dovede uvažovat mrazivě pragmaticky. Vidí tu cestu jako misi, jež je mnohem důležitější než životy lidí, kteří se jí zúčastní. Právě neochota riskovat zbrzdila v minulosti americký vesmírný program, kdežto Rusové se nebáli. A dnes je to prý v tomto ohledu podobné. Jen tím dravým soupeřem není jiný národ, ale soukromý sektor.

"NASA má agendu: nepouštět se s lidmi ani na orbit Marsu až do pozdních 30. let. Mohu garantovat, že SpaceX bude s lidmi na povrchu Marsu o mnoho dříve," poznamenává Petranek.