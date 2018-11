V sedmdesátých a osmdesátých letech uprchlo mnoho Chilanů před režimem generála Alberta Pinocheta. Tisíce jich zamířily do Venezuely, která tehdy byla na jihoamerické poměry vyspělou a bohatou zemí. Dnes se situace obrátila. Venezuela je v hluboké krizi, inflace dosahuje stovek procent, v obchodech chybí potraviny i základní životní potřeby. Chilská vláda vyslala do země letadlo, aby odvezlo lidi chilského původu, kteří si přejí se vrátit. "Kvůli obrovským těžkostem se chtějí vrátit a my jim pomůžeme," prohlásil chilský ministr vnitra Roberto Ampuero. Letecký speciál vyslala armáda.

Z třicetimilionové země, kde kolabuje hospodářství a kde je nedostatek základních potravin, léků, pitné vody i elektřiny, uteklo za posledních pět let vlády prezidenta Nicoláse Madura přes tři miliony lidí. Přes milion Venezuelanů žije v sousední Kolumbii, na 220 tisíc v Ekvádoru a 130 tisíc v Argentině. Přitom má Venezuela obrovské zásoby ropy, podle některých propočtů možná největší na světě.

Evropská unie minulý týden prodloužila sankce proti venezuelskému režimu. Týkají se zákazu vývozu zbraní a veškeré technologie použitelné k represivním účelům. Zároveň je zmrazen majetek osmnácti hlavních činitelů režimu. EU apeluje na Madura, aby začal s opozicí jednat. Prezident obviňuje z krize americké ekonomické embargo vůči Venezuele. To zahrnuje rovněž zmrazený majetek některých venezuelských politiků a generálů, stejně jako zákaz dovozu venezuelského zlata do USA.