Premiérka Theresa Mayová prošla vůbec nejnáročnějším testem od července 2016, kdy stanula v čele britské vlády. Její kabinet včera schválil předběžnou dohodu o brexitu, tedy o vystoupení Velké Británie z EU.

"Je to ta nejlepší dohoda, které jsme mohli dosáhnout. Věřím, že její přijetí je v národním zájmu," řekla premiérka po zasedání vlády, které se místo očekávaných tří hodin protáhlo na pět. Podle hlavního brexitového vyjednavače EU Michela Barniera je dojednaný návrh dohody o brexitu klíčovým krokem na cestě k odchodu Británie z Evropské unie.

Z včerejšího jednání ale vyšla Mayová oslabená. Spekuluje se, že její kabinet bude muset čelit hlasování o důvěře. To by mohli vyvolat zastánci tvrdého brexitu v její Konzervativní straně. Do uzávěrky HN nebyly známy další podrobnosti.