On-line obchody se chystají na vrchol roku v podobě Black Friday a nákupů vánočních dárků. A znovu budou padat rekordy. Asociace pro elektronickou komerci (APEK) odhaduje, že tržby za nákupy zboží na internetu dosáhnou letos 133 miliard korun, meziročně o 16 procent více. Na celkových maloobchodních tržbách by e-shopům mělo patřit už přes 11 procent.

Hračky, elektronika, knihy a další věci se musí ze skladů k zákazníkům nějak dostat. A to se letos jeví jako problematické možná více než kdy dřív. Kvůli rekordně nízké nezaměstnanosti a celkově napnutému trhu práce je nedostatek kurýrů. Logistika nestíhá tempo růstu konzumu. A e-shopy, které by přirozeně rády prodaly co nejvíc věcí, narážejí na limity.

"Hlavně balíkové firmy byly nuceny zavést množstevní limity v předvánočním období i příplatky za předvánoční sezonu. Loni se to objevilo jako teoretické téma, letos ho mnozí realizovali a do budoucna se dá čekat, že se stane standardem," říká Daniel Knaisl, jednatel skupiny Geis. Ta je v Česku jednou z nejvyužívanějších dopravních firem pro doručování balíků.

U mnoha e-shopů počty zásilek v prosinci dosahují několikanásobku úrovně oproti jiným měsícům v roce. "Těžko argumentujete klien­tovi se stálými objemy zásilek, že kvůli extrémnímu výkyvu objemu u jiného klienta se zpožďují i jeho zásilky," vysvětluje Knaisl s tím, že i jeho firma limity na objem zavedla a chystá − nejspíš ale až od příštího roku − i sezonní přirážku.