Volání do zahraničí je vždy sázkou do loterie, nebo spíš útokem na naše peněženky. A ani nemusí jít o speciální reklamní čísla, která nám z účtu vysají tisíce. Stačí se podívat na docela "obyčejné" ceny českých operátorů, například za volání na Slovensko, do Německa, Rakouska nebo třeba do Francie. Byť jde o jednotný trh unie, na volání se nevztahuje stejná úleva jako na roaming (tedy volání ze zahraničí z českého telefonu domů za stejných podmínek jako v ČR) a deset či dvacet korun za minutu hovoru není žádnou výjimkou. Stejně tak se prodraží i posílání textových zpráv, jejichž cena se pohybuje kolem pěti korun za kus. Není divu, že řada lidí dává přednost volání a zprávám prostřednictvím datových aplikací typu WhatsApp či Messenger. A také tráví čas vyhledáváním wi-fi zdarma.

V příštím roce se má situace naštěstí změnit. Od poloviny května má volání na jiná čísla v rámci EU stát maximálně necelých pět korun, za zprávu pak zaplatíme nejvíc 1,5 koruny. V rámci nového telekomunikačního zákona to schválil Evropský parlament. Pro Česko je pak příznivé, že autorkou návrhu byla Češka − Dita Charanzová (za ANO). Nejen proto, že návrh prošel, ale také že ukázala opačný postoj než jeden z bývalých ministru průmyslu a obchodu Jan Mládek, který brojil proti nízkým cenám roamingu, jež považoval za elitářskou záležitost pro pět procent populace.

Jak totiž dokázalo sjednocení roamingových cen v minulém roce, přes veškeré námitky operátorů ke zdražení domácích cen balíčků nedošlo. Ani ke snížení. Konkurence funguje pořád stejně "dobře", což v praxi znamená, že se ceny pro jednotlivce nijak výrazněji nemění. A lze předpokládat, že by bez zásahu shůry (tentokrát z europarlamentu) neklesly ani ceny telefonování do zahraničí. Možná že opravdu nejde o masovou záležitost, ale v současné době by volání za hranice za rozumnou cenu, mělo být standardem a ne peněženku vysávajícím luxusem.

