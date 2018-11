Premiér Andrej Babiš se dostal do stejně slepé a trapné uličky, jako před více než třinácti lety Stanislav Gross. Má na krku starý finanční problém, dokonce s trestním stíháním, s evropským přesahem a násobně větší, než byly Grossovy peníze na byt. Kvůli Čapímu hnízdu se i kolem Babiše zjevují čím dál podivnější kulisy, které jsou neslučitelné s řízením středoevropského členského státu Evropské unie.

A i dnes tu máme dvě vládní partnerské strany, kterým se kvůli vlastní nedobré kondici nechce od válu a riskovat předčasné volby. ČSSD i KSČM by se proto velmi hodila pouhá výměna problémového premiéra s ponecháním stávajícího vládního aranžmá. Jenže jak to udělat? Tady jistá podobnost příběhů protřelého Babiše a dávného benjamínka Grosse končí. Dobrovolná rezignace je totiž to poslední, co se dá od šéfa hnutí ANO čekat. Zvlášť když ho podpořil prezident Miloš Zeman a když se mu do vlády náhradou za sociální demokracii cpe sám od sebe Tomio Okamura se svou SPD. Což je mimochodem zatímní vrchol politického cynismu.

Nejdřív okamurovci spolu s opozicí plédovali pro nedůvěru vládě, aby vzápětí otočili a nabídli Babišovi podporu jeho menšinovému kabinetu "odborníků" z ANO. Opravdu je pro SPD problémem vlády ČSSD, a nikoli mafiánský odér vznášející se kolem trestně stíhaného premiéra? Pak je škoda, že SPD nevznikla dřív, mohla zachránit koalice Stanislava Grosse a třeba i Václava Klause. Pochopitelně stále existuje jediné rozumné východisko, jak by měl Babiš řešit skandál se záhadným pobytem svého syna na Ruskem okupovaném Krymu. A s nejasným angažmá rodiny Protopopovy. Prostě do vyšetření kauzy odejít z funkce.