V zemi, kde se dají beztrestně přes internet koupit semínka marihuany všech možných druhů včetně těch s vysokým obsahem THC, strana pirátů vážně navrhuje, že by si člověk mohl zcela beztrestně vypěstovat, usušit a zpracovat pět rostlin konopí pro vlastní potřebu, respektive pro léčebné účely. Argument je jednoduchý, zlegalizovat to, co se běžně děje, přestože je to trestné.

V zemi, která jako jedna z prvních na světě legalizovala používání marihuany k léčebným účelům, je konopí v lékárnách k dostání s přestávkami (aktuální zprávy jsou optimistické, konopí je), a navíc je docela drahé. Trvalo pět let, než se jeho cena dostala na úroveň běžnou na černém trhu, a to především díky zahraničním dodávkám. Tuzemské legální konopí je dražší, prý kvůli nízké poptávce a nastavení tendru. A protože ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí s tím, aby si konopí lidé pěstovali doma, připravuje návrh, co s tím. Jednou z možností je, aby konopí dotovalo veřejné zdravotní pojištění, a to až do 75 procent prodejní ceny.

Oba návrhy odrážejí situaci v České republice, která se sice snaží sledovat konopné trendy ve světě, evidentně se ale rozhodla vydat svojí cestou. Cestou pokrytectví. Za prvé ani jeden z návrhů nebere do úvahy skutečný počet uživatelů konopí (bez ohledu na důvod užívání). Stejně tak nebere do úvahy reálnou spotřebu, která odpovídá jednoduché dostupnosti. A konečně neexistuje důvod, proč by měla být cena konopí tak vysoká, natož aby vyžadovala jakoukoliv dotaci státu.

Miliony uživatelů

Pro začátek je nutné se podívat na to, jak velký trh v Česku vlastně existuje. Pro léčebné účely využívá konopí z lékáren v průměru 26 pacientů měsíčně. Podle výroční zprávy o stavu ve věcech drog za rok 2016 si vzalo konopí pro utlumení bolesti nebo zmírnění zdravotních příznaků zhruba 880 tisíc obyvatel ČR starších 15 let. Podle posledních informací Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti je v Česku asi 120 tisíc intenzivních kuřáků konopí. Podle zprávy Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost 19,4 procenta českých mladých lidí ve věku 15 až 34 let alespoň jednou konopnou drogu ochutnalo. Co se týká teenagerů ve věku 15 a 16 let, zvyšuje se tento podíl na neuvěřitelných 37 procent. V kategorii od 15 do 64 let okusilo aspoň jednou v životě drogu vyrobenou z konopí 26,6 procenta lidí, což odpovídá čtvrtině populace České republiky.

Opět zdůrazněme, že se tato čísla týkají země, kde je užívání jakékoliv drogy z konopí nelegální a jeho výroba trestná. Zákon hovoří "jasně": užívání, tedy samotná aplikace, která zahrnuje například kouření, šňupání, nitrožilní aplikaci či vdechování návykových látek, není v Česku protiprávní. Ale: držení cigarety s obsahem THC větším než 0,3 procenta je přestupkem, který skončí odebráním cigarety a buď okamžitou pokutou, nebo řízením o přestupku, kde hrozí pokuta až 15 tisíc korun. Pěstování konopí řeší už trestní zákoník a záleží na policii, která posuzuje sílu konopí, kde, jak a v jakém množství se pěstuje a jestli jej pěstitel prodává. Pokud nejde o velkovýrobu, obvykle hrozí podmíněný, případně alternativní trest. Nedá se na to ovšem spolehnout, záleží na postoji jednotlivého soudce.

To vše u rostliny, kterou ročně v průměru okusí na dva miliony lidí.