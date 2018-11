Když Litevci konečně našli v masovém hrobě ostatky posledního velitele protisovětských partyzánů Adolfase Ramanauskase-Vanagase a rozhodli se ho pohřbít se státními poctami, rozpoutala ruská propaganda v Litvě doslova hysterii. "Díky tomu se jeho pohřeb letos na začátku října stal opravdu masovou záležitostí plnou emocí a jeho příběh se dozvěděli i mladí lidé," vypráví novinář Vaidas Saldžiunas z největšího pobaltského portálu Delfi.

Ramanauskase popravila sovětská KGB v roce 1957 poté, co byl objeven, vězněn a brutálně mučen. Právě Saldžiunas se s dalšími kolegy podílel na tom, aby na rozdíl od ruské propagandy, která Ramanauskase vykreslovala jako fašistu, zrádce a pachatele vražd Židů, předložil litevské veřejnosti pravdivý obraz muže, který se stal v protisovětském odboji legendou. "Vyvolali jsme neuvěřitelnou vlnu antipropagandy," vysvětluje Saldžiunas.

Aby mohli s ruskými dezinformacemi bojovat efektivně, podílel se Saldžiunas na vývoji nástroje, který pomáhá lži na webu odhalovat v reálném čase. Je to speciální systém, který kombinuje schopnosti umělé inteligence, práci desítek dobrovolníků a profesionálních novinářů. Poté co se před dvěma měsíci do projektu zapojilo sedm litevských médií, má při vyvracení lží zasáhnout až 90 procent litevské populace. Jmenuje se Demaskuok, Odhalovač.