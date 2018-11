Před třemi a půl lety byl Andrej Babiš mladší pilotem společnosti Travel Service, o kterém prakticky nikdo nic nevěděl až na to, že je synem tehdejšího ministra financí a majitele společnosti Agrofert Andreje Babiše. Zajímal se o něj jen bulvár, jenž například upozornil na to, že si koupil za 12 milionů korun vilu v pražských Ďáblicích.

Do většího povědomí veřejnosti se dostal až v březnu 2016. V té době jeho otec Andrej Babiš poprvé přiznal, že Čapí hnízdo, kvůli němuž jej poslanci ve sněmovně "grilovali", přepsal na svoji manželku Moniku a dvě děti z prvního manželství − Adrianu Bobekovou a právě Andreje Babiše juniora.

Nyní je jeho syn jedním ze sedmi obviněných pro padesátimilionový dotační podvod. A také člověkem, na němž visí ukončení vyšetřování. Celých 13 měsíců se jej policie marně snaží vyslechnout. Právníci Andreje Babiše mladšího policistům pouze dodali lékařskou zprávu, že kvůli svému zdravotnímu stavu není schopen výslechu.

13 měsíců čelí Andrej Babiš mladší obvinění v souvislosti s dotací pro Čapí hnízdo. Policii se ho ani jednou nepodařilo vyslechnout.

Zprávu sepsala psychiatrička Dita Protopopová. Ta je přitom velmi blízká Andreji Babišovi − od ledna 2016 do konce loňského roku mu dělala poradkyni na ministerstvu financí a před měsícem kandidovala na starostku Prahy 8 jako lídr kandidátky jeho hnutí ANO. V úterý kvůli kauze rezignovala na post zastupitelky.

Krym, Slovensko, Švýcarsko

Nyní se ukázalo, že Babiš mladší − byť vlastní v úvodu zmíněnou vilu v Praze − byl zřejmě celou dobu v cizině. Nejdříve od podzimu loňského roku na Krymu, poté na Slovensku a nyní ve Švýcarsku. Jak sám uvedl reportérům TV Seznam, na Krym jej odvezl manžel Dity Protopopové Petr. TV Seznam jej vypátrala ve Švýcarsku. HN s Protopopovem mluvily, k případu se odmítl vyjádřit.

To, že Babiš junior odjel v doprovodu Protopopova na Krym, ale potvrdil Protopopovův kamarád a obchodní partner Josef Komárek. K Babišovi mladšímu se Protopopov prý dostal přes svou manželku. "Dohlížel na něj, aby bral prášky. Byl to takový poskok, jezdili na výlety a on na něj dohlížel," řekl HN Komárek. Cesta na Krym byla podle něj jedním z takových výletů.

Sám Babiš junior to líčí ovšem mnohem dramatičtěji. Protopopov jej prý na Krym odvezl proti jeho vůli. "Ta osoba stále pracuje pro mého tátu a já se toho člověka trochu bojím," řekl na skrytou kameru v reportáži, kterou TV Seznam odvysílala v pondělí večer. "Mám z něho strach. On s jeho manželkou… Oni měli velkou důvěru a tu zneužili. On mi řekl na Ukrajině: Já a tvůj otec uděláme všechno, abys byl zavřený," uvedl Babiš mladší na záznam.

Babiš junior podle svých slov vůbec nevěděl, že o jeho psychickém stavu lékařka Protopopová napsala pro policii zprávu, v níž tvrdí, že se nemůže účastnit trestního řízení ze zdravotních důvodů. "Já bych se nechtěl účastnit trestního řízení, ale zdravotně vidíte, že jsem schopen komunikovat," uvedl.

S Protopopovou se setkal podle svých slov v léčebně, kam byl umístěn po nespecifikovaném konfliktu s policií. "Mně manželka Protopopova řekla: Máš na výběr. Buď tě zavřeme v Národním ústavu duševního zdraví, buď tady budeš, nebo půjdeš na 'prázdniny'. Tak já jsem neměl na výběr," řekl na skrytou kameru.

Unesli mě, pomozte!

To, že nebyl jeho pobyt na Krymu dobrovolný, naznačuje také e-mail, který koncem roku 2017 napsal na Kriminalistický ústav. Proč právě tam, není zřejmé. Na uvedený e-mail v červnu letošního roku upozornil server Neovlivní.cz. Babiš junior v něm prý tvrdil, že je na Ukrajině proti své vůli a musí dělat věci, "které nechce dělat".

Policisté, kteří případ vyšetřovali, zjistili, že e-mail byl skutečně odeslán z mobilu Andreje Babiše mladšího. Kontaktovali proto právníky Babišovy rodiny a chtěli mluvit se synem premiéra. To se jim sice nepodařilo, ale jak vyplývá z dokumentu, který v úterý zveřejnil server iRozhlas.cz, Andrej Babiš mladší se v polovině ledna přesunul do Bratislavy. A právníci poté poslali policii fotografii Andreje Babiše mladšího s matkou, jak v ruce drží čerstvé vydání novin. Případ proto policisté odložili.

"Policie přijatý podnět tehdy prověřovala, kdy dospěla k závěru, že se v dané věci o podezření z trestného činu nejedná," potvrdila pražská policejní mluvčí Andrea Zoulová.

S reportéry TV Seznam po jejich odjezdu ze Švýcarska Babiš junior komunikoval i e-mailem. "Bylo to dlouhý, pronajímal byty, držel mě v Sevastopolu a potom v Jaltě. Bylo to nepříjemný tam jít proti mojí vůli, pak jsme se vrátili do Evropy a byl jsem na Slovensku. Tak jsem utekl do Švýcarska autobusem. Od té doby mám nového doktora, zbavil jsem se v uvozovkách pečovatele, který mě psychicky týral, a beru tabletky místo injekcí," citovala z e-mailu TV Seznam s tím, že jej Protopopov držel i v Moskvě a do okupovaného Krymu jej vzal z Moskvy na ruské vízum v pasu.

Policie oznámila, že se informacemi v reportáži důkladně zabývá. "Dosud zjištěné informace, nejen k pobytu jednoho z obviněných, jsou pro Policii ČR dostatečné k dalším úkonům cestou mezinárodní právní pomoci," uvedla v prohlášení.