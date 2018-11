Vyjádření Andreje Babiše mladšího naznačuje, že svou roli v případu Čapí hnízdo sehráli i manželé Dita a Petr Protopopovi. Česká psychiatrička slovenského původu a rusko-český podnikatel se měli podílet na "odklizení" premiérova syna na Ukrajinu. "Já se toho člověka trochu bojím," říká Babiš mladší v reportáži Televize Seznam o Petru Protopopovi.

Jeho manželka, lékařka působící v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ), pro syna českého premiéra napsala lékařkou zprávu, podle níž se Babiš junior nemůže účastnit trestního řízení v případu možného dotačního podvodu. Ta je dodnes jediným odborným zhodnocením jeho zdravotního stavu. Policie má však o jeho kvalitě pochybnosti a chce Babiše mladšího nechat vyšetřit vlastním odborníkem.

K tomu však zatím nedošlo, protože premiérův syn žije ve Švýcarsku, kde čeští vyšetřovatelé nemají žádné pravomoce. I přesto však Babiše mladšího obvinili, protože na něj jeho otec, předseda vlády Andrej Babiš (ANO), vlastnická práva na Farmu Čapí hnízdo v minulosti přepsal.

Dita Protopopová začala pro NÚDZ v Klecanech pracovat před třemi lety. Měla na starosti denní stacionář pro pacienty s psychózou, kde pracovala jako vedoucí lékařka. "Ve vedení stacionáře už ale není, na webu jsou staré údaje," odpověděl na dotaz HN ředitel NÚDZ Cyril Höschl. Protopopová je nyní aktivní na ministerstvu zdravotnictví, kterému šéfuje Adam Vojtěch (za ANO).

"Paní doktorka je zaměstnankyní ministerstva zdravotnictví, pracuje v oddělení koncepcí a strategií a je gestorkou projektu reformy psychiatrické péče," uvedla tisková mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová. Na ministerstvu začala pracovat až od ledna letošního roku, tedy krátce po příchodu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). Předtím dělala dva roky bezplatně poradkyni na ministerstvu financí, které tehdy vedl právě dnešní předseda vlády.

K premiéru Babišovi má psychiatrička blízko i díky svému angažmá v politice. V roce 2017 se za hnutí ANO neúspěšně pokoušela získat poslanecký mandát. V letošních komunálních volbách se z pozice lídryně kandidátky probojovala do Zastupitelstva městské části Praha 8. "Nikdy se o městskou část nezajímala, během kampaně nebyla vidět a po volbách se vůbec nepodílela na vyjednávání koalice," říká zastupitelka Vladislava Vojtíšková (Osmička žije). Protopopová na post zastupitelky v úterý rezignovala.

O Petru Protopopovi je toho veřejnosti známo podstatně méně než o jeho manželce. Babiš junior muže obviňuje, že ho jako pečovatel "psychicky týral" a proti jeho vůli ho držel v Rusku a na Krymu. Protopopov měl ještě v roce 2014 trvalý pobyt v Moskvě, v Česku žije déle než 20 let. "S novináři mluvit nebudu," řekl HN, kterým se podařilo se s ním telefonicky spojit. Podle toho, co řekl Babiš mladší reportérům Televize Seznam, je právě Protopopov důvodem, proč se nakonec syn předsedy vlády obrátil na policii.

"Ta osoba stále pracuje pro mého tátu," řekl novinářům v reportáži Televize Seznam. "Zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel," je přesvědčený Babiš mladší. O tom, že ho někdo proti jeho vůli drží na Krymu, informoval Babiš mladší e-mailem policisty na konci minulého roku. Ti však tehdejší pátrání po něm ukončili, když od Babi­šovy matky obdrželi fotografii se svým synem a aktuálním výtiskem deníku jako důkaz, že je v pořádku.

Kam se poděli protopopovi? ◼ Dita Protopopová v prohlášení popřela, že by jakkoliv pochybila, a současně rezignovala na funkci zastupitelky Prahy 8. Snahy HN o získání jejího dalšího komentáře skončily nezdarem. Podle kolegů se už několik týdnů neobjevila na svém pracovišti v Národním ústavu duševního zdraví.

◼ K zastižení není ani její manžel Petr Protopopov, který HN jen telefonicky odpověděl, že se s novináři nebude bavit, a zavěsil telefon. Neodpověděl ani na SMS zprávu.

Protopopov se zhlédl v jízdních kolech, v mládí závodil za Duklu a později se několik let věnoval prodeji a opravám bicyklů. HN hovořily s Josefem Komárkem, bývalým obchodním partnerem Protopopova. "Myslím si, že teď už popíjí mojito někde v Moskvě. Co by tady dělal, když po něm půjde padesát novinářů a k tomu ještě třicet policajtů," říká dnes už jediný majitel pražského cykloservisu Komárek. S Protopopovem podnikal déle než dva roky, spoluvlastnili firmu Cyklovrakoviště. Protopopov svůj podíl před čtyřmi lety prodal a založil si konkurenční Cyklotuning. Ani ten už mu nepatří.

Komárek tvrdí, že zná i Ditu Protopopovou, setkali se na jeho svatbě. Právě přes ni se prý Protopopov k Babišovi mladšímu dostal. "Byl to takový poskok. Dohlížel na toho kluka, aby bral prášky. Jezdili spolu na výlety," říká Protopopovův bývalý obchodní partner. Cesta na Krym byla podle něj jedním z takových výletů. Nedokáže si však představit, že by Babiše mladšího ve východní Evropě držel proti jeho vůli. "Nevěřím tomu, že by byl schopen někoho odvézt na Krym, aniž by ten člověk sám chtěl. On tak nevypadá, ale Protopopov se bojí… on je totálně neškodný," dodává Komárek.

V poslední době podle něj Protopopov "jezdil s autem a vozil balíčky". Reportéři Televize Seznam uvedli, že pracuje jako řidič Agrofertu − společnosti, která je součástí svěřenského fondu předsedy vlády Babiše. Z jejich návštěvy sídla společnosti na pražském Chodově je zřejmé, že Protopopovo jméno zná i recepční. Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka však nechtěl o Protopopovi sdělit žádné informace. "Nebudeme se ke svým zaměstnancům vyjadřovat," sdělil HN.

Premiér Andrej Babiš popírá, že by jeho syn byl do Ruska a na Krym unesen. "Odmítám tuto manipulaci, odjel dobrovolně," uvedl předseda vlády na svém Facebooku. Také policie v úterním tiskovém prohlášení potvrdila, že se údajným únosem Andreje Babiše mladšího zabývala a "dospěla k závěru, že se v dané věci o podezření z trestného činu nejedná". Z oficiálních dokumentů ale vyplývá, že osobně se s Babišem mladším čeští policisté nesetkali.