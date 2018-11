Kauza Čapí hnízdo přinutí vládu Andreje Babiše, aby necelých pět měsíců po nástupu podstoupila zásadní test odolnosti. Slova premiérova staršího syna o tom, že se nedobrovolně ocitl na Krymu a posléze se přes Slovensko dostal do Švýcarska, zatímco se ho policisté marně snažili vyslechnout jako jednoho z obviněných, pobouřila a semkla celou opozici. Na mimořádné schůzi chce odhlasovat vládě nedůvěru.

A příliš jí k tomu neschází. Ke čtveřici středopravých stran a pirátům se přidala i SPD Tomia Okamury. K tomu, aby opozice dosáhla na 101 hlasů potřebných k pádu vlády, schází devět. Musí je hledat u sociálních demokratů nebo u komunistů, kteří vládě zajišťují většinu. Obě strany zatím vyčkávají na to, jak šéf hnutí ANO celou věc podrobněji vysvětlí.

Pro sociální demokracii bude zřejmě rozhodující středeční koaliční jednání. Poslanci ČSSD podle předsedy strany Jana Hamáčka v úterý probírali "různé alternativy" včetně pádu vlády. "Budeme požadovat jasnější a konkrétnější odpovědi. Nemohu předvídat, co se stane s koaliční vládou," uvedl Hamáček.

Zatímco předseda ČSSD spíše varoval před rizikem politické krize, jiní sociální demokraté, kteří původně nesouhlasili se vstupem do vlády, jsou k dalšímu působení v koalici o něco skeptičtější. Například plzeňský lídr strany Josef Bernard říká, že by ČSSD "měla znovu zvážit vládní angažmá".

Zdrženlivější jsou komunisté, kteří také čekají na Babišovo vyjádření. Jejich šéf Vojtěch Filip vyzval policii, aby slova syna předsedy vlády řádně prošetřila, současně však upozornil, že jeho výpověď může být vzhledem k jeho psychickému onemocnění "nepoužitelná".

Babiš mladší držel část akcií Farmy Čapí hnízdo v době, kdy tato společnost vystupovala jako samostatný podnik a díky tomu získala padesátimilionovou eurodotaci pro malé a střední firmy. Podle vyšetřovatelů ji ale ve skutečnosti dál ovládal holding Agrofert, respektive jeho tehdejší vlastník Andrej Babiš starší. V takovém případě ale Čapí hnízdo na dotaci nemělo nárok. Kvůli tomu policie od loňska stíhá jak nynějšího premiéra, tak jeho syna a další příbuzné a bývalé spolupracovníky.

Výroky Andreje Babiše mladšího, kterého na skrytou kameru natočili reportéři Seznam TV ve Švýcarsku, se týkají jeho pobytu v zahraničí. Syn šéfa ANO řekl, že jej na Krym odvezl Petr Protopopov, manžel psychiatričky Dity Protopopové. "Zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel," řekl Babiš mladší. Z jeho slov dále vyplynulo, že byl k pobytu na Krymu přinucen.

Protopopová byla dříve poradkyní Babiše staršího na ministerstvu financí a nedávno kandidovala za hnutí ANO do zastupitelstva v Praze 8. Právě ona napsala lékařskou zprávu, jež měla vést k závěru, že premiérův syn není kvůli psychickým problémům způsobilý k trestnímu stíhání. Vyšetřovatelé však její argumenty odmítli.

Opozice reagovala na zveřejněné informace tvrdou kritikou a koordinovanou žádostí o svolání mimořádné schůze sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. "To není otázka vlády a opozice, to je otázka důvěry v právní stát," prohlásil předseda pirátů Ivan Bartoš na společné tiskové konferenci opozičních lídrů.

Výtky některých opozičních politiků mířily i na práci policie, zejména při zjišťování místa pobytu Babiše mladšího. Policisté ale potvrdili, že o pohybu premiérova syna věděli. Ten má však švýcarské občanství, a vyšetřovatelé proto musí žádat o součinnost tamní úřady prostřednictvím Interpolu.

Babiš se vůči kritice ostře vymezil. Natáčení nemocného syna označil za hyenismus a odmítl, že by šlo o únos. "Je to pokus destabilizovat politickou situaci v České republice, když se nám daří," vzkázal Babiš z italského Palerma, kde byl v úterý na mezinárodní konferenci. Samotný pobyt svého syna na Krymu ani to, že usiloval o jeho "zmizení" před trestním stíháním, nicméně nepopřel.

Podle očekávání Babiše podpořili poslanci hnutí ANO. "Náš poslanecký klub jednoznačně a jednomyslně stojí za svým předsedou," zdůraznil předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Podezření, že byl mladý Babiš nedobrovolně dopraven do zahraničí, označil za "účelové pokračování vymyšlené kauzy Čapí hnízdo".

Podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana budou vyšetřovatelé nyní prověřovat, zda Babiš mladší nebyl omezen na osobní svobodě. Současně dál pokračuje vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. Lze očekávat, že premiér bude nyní pod ještě větším drobnohledem, zda vyšetřování případu neovlivňuje.