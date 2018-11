Vyjednávači Velké Británie a Evropské unie dosáhli "předběžné dohody" o podmínkách odchodu země z evropského bloku. Potvrdila to britská vláda, která bude dnes o dokumentu jednat a rozhodne o dalších krocích. Situaci komplikuje zamítavý postoj některých významných politiků a také reakce poslanců, kteří se chtějí schvalovacího procesu aktivně účastnit.

Premiérka Theresa Mayová včera večer ministry jednotlivě ujišťovala, že zbývá už jen málo nevyřešených otázek. Členové kabinetu se s textem mohli seznámit s dostatečným předstihem.

Podle komentáře BBC budou ministři, jimž bude něco bránit v zaujetí kladného stanoviska, postaveni před rozhodnutí, zda raději podpořit dohodu a s ní i Mayovou, nebo rezignovat. Poslanec Iain Duncan Smith předpověděl pád vlády.

Mluvčí týmu unijních vyjednávačů nechtěl předběžnou dohodu komentovat. Dnes má tiskovou konferenci Evropská komise a do Bruselu byli zároveň svoláni velvyslanci 27 zemí EU, tedy bez toho britského. Následovat by měla přípravná jednání, včetně mimořádné Rady pro všeobecné záležitosti. Cílem je svolat ještě v listopadu zvláštní schůzku šéfů států a vlád, kteří by text potvrdili.

Ostrovní média nicméně zdůrazňují, že osud brexitové dohody je především v rukou britské vlády, která ale není jednotná.

Už se také ozvali významní zastánci odchodu z EU, například Boris Johnson, jenž byl do července ministrem zahraničí, a poslanec za vládní Konzervativní stranu Jacob Rees-Mogg. "To, co o dohodě víme, je velmi neuspokojivé," řekl s odkazem na zprávy vyslechnuté z irské televize RTE. "Zdá se, že po velmi špatných návrzích je tu ještě horší."

Oba jsou proti předběžné dohodě, jež počítá s jednadvacetiměsíčním přechodným obdobím od 29. března 2019, což je den odchodu z EU. Znamenalo by to, že až do konce roku 2020 by si cizinci pobývající v Británii zachovali současný status, zejména na trhu práce.

Británie přitom ve třetím čtvrtletí letošního roku zažila rekordní odliv pracovníků pocházejících z členských zemí Evropské unie. Britský statistický úřad včera oznámil, že se jejich počet meziročně snížil o 132 000 na 2,25 milionu.

Britští poslanci se začali na vládě domáhat zveřejnění odborných právních stanovisek ke konkrétním podmínkám vystoupení země z Evropské unie. Opoziční labouristé, kteří s návrhem přišli, chtějí především slyšet právní názor na takzvanou pojistku, jejímž cílem je odvrátit obnovení klasické hranice mezi Irskem a Severním Irskem.

Britský tisk označuje požadavek za bezprecedentní, neboť vláda právní rady, které dostává, nepublikuje. Šéf úřadu David Lidington poslancům řekl, že kabinet by výjimečně mohl zveřejnit až 5000 dokumentů. "Pro Mayovou by to mohlo znamenat další potíže," míní agentura Bloomberg.