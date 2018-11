Další fáze evropské regulace cen mobilního volání a psaní zpráv by měla začít platit už od 15. května příštího roku. Za předpokladu, že Evropský parlament ve středu schválí nová telekomunikační pravidla, budou operátoři moci účtovat za volání nebo SMS do jiného státu EU maximální pevně stanovenou sazbu − za minutu hovoru nejvýše 19 eurocentů (4,90 koruny) a za textovou zprávu maximálně šest eurocentů (1,50 koruny).

Za opatřením, které má dále posílit koncept Roam Like at Home (v roamingu jako doma), spojeným s loňským zrušením roamingových poplatků, stojí tentokrát česká iniciativa. "Toto opatření nenavrhla Evropská komise, dala jsem to na stůl já," říká europoslankyně Dita Charanzová (ANO), která podle svých slov musela bojovat s velkým tlakem mobilních operátorů.

"Nejdříve jsem na svou stranu získala Evropský parlament a pak jsem musela vyjednávat s komisí a radou (ministry členských států, pozn. red.)," dodává Charanzová, podle níž je středeční hlasování o kompromisním textu už spíše jen formalitou.

Poté co v červnu loňského roku byly zrušeny poplatky za roaming v rámci EU, stalo se volání v jiných členských zemích stejně drahým jako běžné vnitrostátní hovory. To však mnohdy dodnes vede k nepochopení ze strany některých zákazníků, kteří jsou přesvědčeni, že v novém systému volají z Česka do EU za stejných podmínek.

"Ze zahraničí, například z dovolené v Chorvatsku, voláte domů řádově za koruny. Opačným směrem, tedy z Česka do Chorvatska, ten tarif může být až 30 korun za minutu, podle operátora," popisuje Charanzová dnešní situaci, kterou se snažila novými pravidly vyřešit.