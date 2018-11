Zaměstnanci s minimální mzdou by podle představ odborů měli na své výplatní pásce najít příští rok částku ve výši 13 700 korun hrubého. S ambicí zajistit její nárůst o rekordních 1500 korun míří předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula na středeční schůzku s členy vlády. "Pokud se ekonomice daří tak jako v současnosti a nepředpokládá se žádný pokles, maximálně slabší dynamika, není důvod, aby minimální mzda zůstala v současné výši," řekl HN Středula.

Poukázal mimo jiné na to, že současná výše minimální mzdy je nižší než hranice příjmové chudoby. Kromě odborů se setkání zúčastní i zástupci zaměstnavatelských svazů. Vedle Hospodářské komory ČR půjde o Svaz průmyslu a dopravy ČR či Asociaci malých a středních podniků a živnostníků (AMSP). A ti si zpravidla představují pomalejší růst.

Například předseda AMSP Karel Havlíček řekl, že chce prosadit růst jen o 800 korun − na rovných třináct tisíc. Podle něj ale není konkrétní částka až tak podstatná. Uvítal by hlavně, aby místo rozhodnutí vlády do budoucna určoval výši minimální mzdy předem stanovený výpočet. "Je nevhodné, že se o lidech, kteří mají nejnižší příjmy, handluje jako na trhu," domnívá se. Řešením by podle něj mohlo být, kdyby se výše minimální mzdy přímo navázala na růst mzdy průměrné z předchozího roku. "Navrhujeme, aby to bylo 40 procent," tvrdí Havlíček.

13,7 tis. Kč by podle odborů měla být v příštím roce výše minimální mzdy. Oproti současnému stavu by šlo o navýšení o 12,3 procenta.

Hospodářská komora konkrétní částku uvádět nechtěla, své návrhy hodlá sdělit až přímo premiérovi. "Věříme, že se alespoň shodneme na tom, aby se minimální mzda odpolitizovala. Pro podnikatele je důležitá předvídatelnost podnikatelského prostředí," řekl HN mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro. Návrhům odborů se blíží představy ministerstva práce a sociálních věcí, to navrhuje růst na 13 400 korun. Jen o 200 korun méně navrhuje ministerstvo financí.