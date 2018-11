Bývaly časy, kdy se Apple rád chlubil počty prodaných kusů iPhonů či iPadů. V dobách, kdy byli nadšenci do dotykových hraček ochotni stát na nový model frontu klidně celou noc, byla média plná oslavných zpráv. Každý model navíc hladce překonal ten předcházející, takže opravdu bylo co slavit. Například když prodeje druhého modelu iPhonu (pamětníci si možná vybaví variantu označenou stroze 3G) před deseti lety překonaly milionovou hranici, přispěchal tehdejší šéf firmy Steve Jobs s upozorněním, že se to stihlo za pouhé tři dny, zatímco předchozí model ke stejné metě dospěl za dva a půl měsíce. Akcie na to reagovaly divokým růstem, protože investoři měli před očima, jak velký trh se tu otevírá.

Výrazný růst prodejů Applu vydržel po většinu dekády, ale ve druhé půlce už to nebyla exponenciála. Ani nemohla být, iPhony již vlastnily stamiliony lidí a vzhledem k ceně nikdy nešlo o volbu dostupnou většině populace. V myslích akcionářů se začala uhnizďovat otázka, co bude, až konkurence technologicky Apple dostihne. Má "jablečná" firma své zákazníky opravdu jisté a bude jim i nadále schopna prodávat "hračky" s tak vysokou marží jako dosud? Už to limitovalo růst akcií a z nich odvozenou hodnotu společnosti. Ta sice dosáhla nevídaných hodnot (Apple překonal řadu rekordů a letos se stal první firmou s tržní kapitalizací přesahující bilion dolarů), ale bylo to méně, než by se na technologickou firmu takové ziskovosti slušelo. Navíc tu byl faktor nahromaděné hotovosti, ta se i přes vyplácení dividend některá čtvrtletí dostávala i přes 250 miliard dolarů.

Relativně opatrné ocenění akcie AAPL odráželo vnímání sílící konkurence světa Androidu. Systém vyvíjený internetovým gigantem Googlem v řadě oblastí srovnal s applovským iOS krok a o řadě přístrojů z korejských, a dokonce už i čínských stájí, které Android "pohání", lze říct to samé. Applu jistě zůstala aura výjimečnosti a velká obec fanoušků, čekajících na "ještě lepší iPhone" a přitom loajálně a průběžně platících za hudbu či aplikace − ale opravdu má cenu tolika stamiliard? Nejistotu prudce zvýšila zpráva oznámená při posledním ohlašování výsledků. Ty samy o sobě byly výborné, ale management ohlásil horší výhled a především dal najevo, že informace o počtu prodaných kusů už veřejnosti poskytovat nebude. Počty prodaných kusů toho říkají (o firmě) méně než v minulosti, nechal se slyšet finanční ředitel Applu Luca Maestri. Investoři jsou však zřejmě jiného názoru. Změnu politiky vnímají jako projev slabosti a riziko navíc. Ukazuje se, že Apple sice stále dokáže navyšovat zisky, ale jen za cenu zdražení nových modelů na hranu únosnosti. Zopakovat takový kousek i v dalších letech nemusí být vzhledem k situaci na trhu reálné, takže případný pokles prodaných kusů se už na zisku jasně projeví. Tato hrozba přiměla řadu investorů k opatrnosti a akcie začaly klesat.

Hlad po informacích samozřejmě trvá, a když je neposkytne Apple, najde se náhražka. Tu v pondělí poskytla firma Lumentum, hlavní dodavatel senzorů, díky nimž iPhony vyšších řad rozpoznávají obličej, a odemknou se tak jen majiteli. Oznámila totiž horší výhled, což se dá přeložit jako nižší objednávky od Applu. Protože takových signálů od dodavatelů přichází víc, nastartovalo to výprodej blížící se panice. Jestli by pro Apple nakonec nebylo lepší informacemi tolik neškudlit.

