Poslední vývoj v kauze Čapí hnízdo sice přináší stále více nejasností než jednoznačných informací, ale jisté je jedno: začala největší politická krize za dobu, kdy je Andrej Babiš předsedou vlády. A není úplně vyloučeno, že ho nakonec může stát premiérské křeslo.

Stručná rekapitulace: reportéři televize Seznam vypátrali ve Švýcarsku Babišova syna a z rozhovoru s ním vyplynulo, že v případu Čapího hnízda se dějí krajně podivné věci. Andrej Babiš mladší, který je sám v kauze dotačního podvodu obviněn, tvrdí, že byl v loňském roce odvezen, nikoli zcela ze své vůle, na Krym. Odvezl ho tam prý jistý Petr Protopopov. "Zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel. Kvůli stíhání Čapího hnízda," řekl doslova Babišův syn Seznamu. Dotyčný Protopopov je přitom manželem lékařky − psychiatričky, která je autorkou posudku, podle kterého se Babiš mladší není schopen účastnit trestního stíhání. Je totiž údajně psychicky nemocný. Lékařka má současně velmi blízko i přímo k Andreji Babišovi − byla jeho poradkyní a před měsícem kandidovala za ANO na post starostky Prahy 8. Psychické problémy potvrdil sám Babiš junior a o nemoci svého syna mluví i premiér. Taková nemoc ale nemusí znamenat, že člověk je automaticky nesvéprávný a že bychom jeho slovům nemohli věřit.

Na střední Evropu roku 2018 jde o silný kalibr, který zákonitě vyvolal také silné reakce. Leckomu se dokonce vybavila devadesátá léta, tedy doba mečiarismu a únos syna slovenského prezidenta Michala Kováče. To připomněl ve svém tweetu například předseda pirátů Ivan Bartoš. Šéf lidovců Pavel Bělobrádek pak dokonce prohlásil, že by nechtěl, aby se Česko nakonec dostalo do situace, kdy se vraždí novináři.

Můžeme se samozřejmě bavit o tom, zda takové reakce nejsou přece jen přehnané (nejspíš jsou). Ale podstatné je něco jiného: nezůstalo totiž jen u rétorické gymnastiky, roztříštěná opozice od pirátů až po Okamurovu SPD se vůbec poprvé sjednotila a rozhodla se, že se pokusí vyslovit nedůvěru Babišově vládě.

Otázka tedy zní: může se to povést? Počítejme. Pro vyslovení nedůvěry je potřeba 101 hlasů ve sněmovně. Opozice (ODS, piráti, STAN, KDU, TOP 09, SPD) má dohromady pouze 92 hlasů. Znamená to, že by se muselo najít minimálně devět poslanců ze stran, které zatím vládu drží, kteří by se připojili na stranu opozice. A to není příliš pravděpodobné. Z ANO to nejspíš nebude nikdo, strana vypadá monoliticky, sešikovaná k obraně svého šéfa "jako jedna žena, jeden muž", jak se vyjádřil předseda klubu Jaroslav Faltýnek. V KSČM se zřejmě také nenajde nikdo, kdo by byl ochotný Babiše potopit. No a v klubu ČSSD jsou sice poslanci, kterým je vládnutí s Babišem od začátku proti srsti, ale dosud to vypadalo, že až na Milana Chovance proti vedení vlastní strany nepůjdou.