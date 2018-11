Americký start-up Beyond Meat, který se proslavil bezmasým burgerem, expanduje do Velké Británie. Jeho burgery čistě rostlinného původu jsou nově v nabídce předního britského řetězce Tesco, jenž balení dvou kusů nabízí za 5,5 libry, tedy 165 korun. Do svého menu je zařadily i některé tamní restaurace.