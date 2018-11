Při své praxi v pracovním právu nebyla podnikatelka Dana Denis-Smithová spokojená s tím, že vzdělané právničky s malými dětmi nemají možnost pracovat. Firmy je nepřijímaly, protože by podle nich neměly dostatek času na práci. Rozhodla se tak založit společnost Obelisk Support, která by svým zaměstnancům nabízela možnost flexibilní pracovní doby a pomáhalla tak jiným firmám se zakázkami, které samy nestíhají. I přes těžké začátky vybudovala s několika kolegyněmi společnost, která nyní čítá přes tisícovku zaměstnanců. Za inovativní práci se před několika lety zařadila mezi 35 nejvlivnějších žen v Británii podle žebříčku magazínu Management Today.

HN: Co vás k založení společnosti inspirovalo?

Byla to má dovolená v Indii v roce 2010. Britské právní společnosti tam posílaly hodně práce, protože to pro ně bylo levnější. To mě dost překvapilo. Říkala jsem si, proč takovou práci nemohou udělat naše právničky, které mají děti, a kvůli tomu je firmy třeba nezaměstnají? Napadlo mě, že přece můžeme najít způsob, jak neposílat práci do zahraničí a vyřešit si ji doma z vlastních zdrojů.

HN: A zjišťovala jste si, jestli by o takový model měly firmy v Británii zájem?

Ano, hned po příjezdu jsem začala s rešerší. Obvolala jsem hodně společností, jestli by byly ochotné si naše služby koupit. Všichni řekli ne.

Dana Denis Smithová (43) bývalá novinářka a právnička původem z Rumunska. Před založením společnosti Obelisk Support pracovala v britské advokátní kanceláři Linklaters.

HN: Čím to firmy odůvodnily?

Všichni říkali, že matky na mateřské dovolené by stejně neměly tolik času, aby mohly jejich práci splnit. Nevěřili, že by to mohlo dopadnout úspěšně. Říkala jsem si, že je to směšné. V té době už jsem čekala dceru a všichni se na mě koukali jako na bláznivou ženskou s bláznivým nápadem, která má za sebou ke všemu armádu matek.