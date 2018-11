Státníci ve Štrasburku

◼ Do voleb do Evropského parlamentu, které budou v květnu, by měli před europoslanci vystoupit všichni lídři členských zemí EU. A představit svoji vizi, jak by unie měla do budoucna vypadat. Včera to činila německá kancléřka Angela Merkelová.

◼ Je možné, že český premiér Andrej Babiš (ANO) projev ve Štrasburku nestihne přednést. Měl mluvit v lednu, vystoupení ale zrušil. Nový termín se prý hledá.