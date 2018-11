Odchod Velké Británie z Evropské unie je hotová věc. Bude mít vliv také na politické rozložení sil v unii. V jejím hospodářství se podle Paula Donovana, hlavního globálního ekonoma švýcarské společnosti UBS Wealth Management, prosazuje francouzský styl, pro který jsou příznačné mimo jiné rozsáhlejší státní zásahy.

HN: Blíží se odchod Británie z Evropské unie. Dohoda o jeho podmínkách zatím dojednaná není. Jaký scénář je podle vás nejpravděpodobnější?

Předpokládám, že Velká Británie a Evropská unie se dohodnou na poslední chvíli, jak se to v Evropě často stává, a tak tomu bude i v tomto případě. Na dohodu "last minute" budou tlačit politici na obou stranách. S plným vědomím toho, že jsem Brit, podotýkám, že Evropská unie by měla v otázce severoirské hranice Británii vyjít vstříc a souhlasit s vytvořením celní hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou.

HN: Proč?

Protože jde o tu nejsložitější otázku. Jsem přesvědčen, že britský parlament nikdy neschválí to, čím by byla právní hranice mezi Severním Irskem a ostatními částmi Spojeného království, to je zcela neproveditelné. Věřím, že evropští politici si to uvědomí. Pokud jde o Británii, premiérka Theresa Mayová si přeje, aby období, které uplyne mezi podepsáním dohody o odchodu a jejím schválením v britském parlamentu, bylo co nejkratší. Chce tak zabránit tomu, aby byl příliš velký prostor pro různé kritické komentáře v médiích a současně se mohli aktivizovat odpůrci dohody s unií.

HN: Občas se objevují úvahy, zda by nebylo účelné referendum o členství Británie v unii zopakovat. Co o tom soudíte?

Pravděpodobnost takového referenda se blíží nule. Z průzkumů veřejného mínění plyne, že poměr sil mezi zastánci členství a jeho odpůrci se příliš nezměnil. Brity, kteří hlasovali pro odchod, by opakování referenda rozzlobilo. Šli by znovu a stoprocentně se vyslovili pro vystoupení. Naproti tomu mezi zastánci členství je dost těch, kteří se s odchodem smířili. Je otázka, kolik z nich by šlo znovu k urnám. Mohu připustit teoretickou možnost referenda o tom, jakou podobu by brexit měl mít. Ale i to je nepravděpodobné. Už není čas, do 29. března se nové referendum stihnout nedá.