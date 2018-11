Německá vláda měla v roce 2015 k dispozici právní posudky o tom, že uzavřít hranice pro uprchlíky je legální. S odborníky na azylovou politiku a vedením policie o uzavření hranic jednala kancléřka Angela Merkelová ještě na začátku listopadu 2015, ale rozhodnutí nepadlo. Dokumenty, které měla kancléřka i ministr vnitra Thomas de Maizière na stole, měly zůstat v utajeném režimu a nebyly určeny ke zveřejnění.

Ve své investigativní reportáži to uvádí deník Die Welt, který se k dokumentům dostal. Jeden z nich je přímo nazván Možnost odmítnutí těch, kteří na německých hranicích žádají o ochranu. Vypracovalo ho ministerstvo vnitra a dospělo k názoru, že vrácení běženců zpět do Rakouska by nebylo porušením ani zákonů Německa, ani unijních smluv. Uprchlíci měli žádat o ochranu v první zemi EU, na jejíž území vstoupili. Což bylo ve většině případů Řecko nebo Itálie.