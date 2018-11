Snad nikde jinde v Evropě nenabývá zužující se prostor nezávislých zpravodajských médií tak dramatické podoby a nemá tak zlověstné důsledky jako v Maďarsku. Konec dvou celostátních deníků je v tomto ohledu ukázkovým příkladem.

Deník Magyar Nemzet přestal vycházet v dubnu, jen několik dní poté, co strana Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána drtivě vyhrála parlamentní volby v zemi. Majitel listu, někdejší Orbánův přítel, který se následně stal jeho velkým odpůrcem, hovořil o finančních problémech. Mnozí pozorovatelé ale uvádějí, že načasování konce vydávání deníku mělo co do činění s politikou.

"Když Orbán vyhrál volby, nevěřil jsem, že má deník šanci na přežití," říká Gábor Polyak, ředitel budapešťského think-tanku Mertek Media Monitor. "Nemyslel jsem si ale, že to bude tak náhlé."

Zánik deníku Magyar Nemzet s osmdesátiletou tradicí přišel ani ne dva roky po ještě rychlejším konci jiného respektovaného listu Népszabadság. Také majitel tohoto deníku zmiňoval finanční problémy. Náhlý konec listu byl ale spojován se skutečností, že psal o skandálu okolo zneužití veřejných fondů pro potřeby soukromých cest.

Oba deníky přežily desetiletí komunistických vlád a v bouřlivých devadesátých letech se angažovaly politicky. V té době však začal mediální průmysl v Maďarsku, tak jako všude jinde, narážet na existenční problémy.