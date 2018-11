Existují všechny důvody vážně se zamyslet nad tím, jak se může mnohé změnit, když ženy a muži budou ve světě sdílet mocenské posty rovným dílem.

Po pětatřicet let trvající kariéře v islandské politice jsem dospěla k závěru, že ženy jsou všeobecně schopnější zajistit ve společnosti spravedlnost než muži. Svět by se vskutku stal lepším místem, pokud by u moci byl stejný počet mužů i žen. Má šance vyzkoušet si tuto teorii přišla v roce 2009, když jsem se stala premiérkou Islandu v době, kdy země procházela obdobím akutní hospodářské krize.

Situace v zemi tehdy byla bezprecedentní. Spousta lidí přišla o své úspory a dluhy většiny domácností nabyly nezvladatelných rozměrů. Island sám byl na pokraji bankrotu. Má vláda byla rozhodnuta hájit systém sociálního zabezpečení, ačkoliv bylo zapotřebí provést rozsáhlé škrty. Naštěstí jsme byli schopni nasměrovat zemi od propasti pryč.

Jsem přesvědčena, že důležitým faktorem našeho úspěchu byla role, kterou v mé vládě sehrály ženy.

Po třinácti letech jako ministryně jsem na vlastní oči viděla, jak prospěšnou věcí byla různorodost názorů a postojů u jednacího stolu. Zažila jsem časy, kdy jsem byla jedinou ženou ve vládním kabinetu a ze strany svých mužských kolegů jsem často čelila nesouhlasu a negativním reakcím. V roce 2009 jsem stála v čele vlády, v níž byl poprvé v islandské historii stejný počet mužů a žen. Zkušenost mi ukázala, že ženy jsou často příznivěji nakloněny budování silného systému sociálního zabezpečení a po finanční krizi byl takovýto systém základem toho, aby se podařilo zajistit základní potřeby lidí, snížit nezaměstnanost a chránit nízkopříjmové rodiny.