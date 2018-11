Když jsem se jednoho dne díval na Akropoli ze střechy jistého aténského domu, vzpomněl jsem si na slova Samuela Becketta: "Vždy unavený. Vždy selhávající. Nevadí. Zkus to znovu. Chybuj znovu. Chybuj lépe."

Aténská demokracie, ryze mužská záležitost, zdaleka ne univerzální, selhala ve vhodný čas.

Přesto, pozorovat tuto bílou citadelu v rozbřesku nad Aténami znamená připomenout si tisíciletí lidského úsilí vytvořit systém, který by občanům umožňoval výkon moci tím, že vhodí do urny hlasovací lístek. Vládu lidu, skrze lid a pro lid, jak to definoval Lincoln.

Zkus to znovu. Chybuj znovu. Chybuj lépe.

Je důležité nahlížet na naše dnešní lopotné úsilí o demokracii v určité perspektivě. V nejlepší ze svých podob je demokracie systémem, který opravňuje svobodné občany, aby se podíleli na utváření svých osudů. V té nejhorší šarádou, v níž občanské vazby erodují, moc se hromadí v rukou několika jedinců, sledování vlastního prospěchu se stává normou a tolerance a zdrženlivost jsou pohlceny vytím lůzy. Pak se samo slovo stává falší, přetvářkou používanou autokraty, jako je Vladimir Putin.

Řecký Parthenon nás nabádá k tomu, abychom byli tvrdošíjní v záležitostech posvátnosti pravdy.