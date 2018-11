Finančním trhům se v tomto roce nedaří. V záporných hodnotách se nalézá většina akciových indexů, s výjimkou amerických burz. Poklesy postihly i dluhopisové trhy, které doplácejí na zpřísňování měnové politiky ze strany centrálních bank i rostoucí inflaci. Nepříznivému vývoji se nevyhnuly ani podílové fondy investující do českých státních a firemních obligací.

"Výkonnost dluhopisových fondů je během posledních dvou let tragická," konstatoval Martin Mašát, portfolio manažer investiční společnosti Partners. Jako viníka označil Českou národní banku a její umělé oslabování kurzu koruny v období od listopadu 2013 do dubna 2017.

Očekávané posílení kurzu české měny po ukončení intervencí nahrálo zahraničním spekulantům. Ti nakupovali koruny a umísťovali je zejména do krátkodobých dluhopisů (se splatností zhruba do dvou tří let) vydávaných českou vládou. Tím jejich cenu poslali výrazně nahoru. "Podílové fondy neměly jinou možnost než kupovat dluhopisy za přemrštěné ceny. Navíc ČNB následně utekla inflace z nuly až skoro ke třem procentům a v takovém prostředí výnosy dluhopisů zákonitě vzrostly, respektive ceny dluhopisů klesaly," dodal Mašát.

Výkonnost dluhopisových fondů v případě rostoucí inflace, a tedy zvyšujících se výnosů, zaostává za inflací a opačně. A naopak, pokud inflace klesá, o to pozitivnější mají fondy výnos.

Jak ukazuje tabulka vybraných fondů, zhodnocení, které letos přinesly svým investorům, je ve většině případů záporné. Jedny z největších ztrát přitom zaznamenaly fondy, které drží ve svých portfoliích významný podíl českých státních dluhopisů.