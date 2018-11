Těžko najít výraznější symbol českého ekonomického úspěchu, než je automobilka Škoda. Za čtvrt století od privatizace se z továrny horko těžko vyrábějící ročně 180 tisíc poměrně zastaralých aut nižší třídy, která se na vyspělých trzích prodávala jen díky výrazně nižší ceně než západní vozy, stala nadnárodní firma s produkcí přes 1,2 milionu vozů. Firma má kapacity v několika zemích, ale většina aut stále sjíždí z českých výrobních linek.

Automobily s okřídleným šípem ve znaku nyní bodují v řadě tříd a zabydlely se i ve vyšších kategoriích, kde je úspěch odměněn i vyšším ziskem. Poptávka je ale taková, že jí výroba nestačí, a mezera se navíc stále rozšiřuje. Pro udržení růstu je proto potřeba radikální řez.

Za jednu z možností vedení koncernu Volkswagen podle řady náznaků dlouho považovalo přesun výroby Superbů z přetížených východočeských Kvasin do nepříliš využité továrny v severoněmeckém Emdenu. Ztrátu vlajkové lodi však Škoda, od vedení až po dělníky u výrobních pásů, odmítala. Pochopitelně, na Superb jsou škodováci hrdí.

Vnitrokoncernová přetahovaná může mít nakonec překvapivé vyústění. Podle německých ekonomických novin Handelsblatt se schyluje k rošádě, v rámci níž by si Škoda nejenom udržela Superb, ale dostala by na starost i výrobu Passatů. O možném přesunu výroby klasických aut se spalovacím motorem z německých do českých továren (a u nás má koncern jen Škodu) píší také včerejší Financial Times, které se odvolávají na informace od osob obeznámených s plány, které má dozorčí rada koncernu schvalovat tento pátek. Pokud se tak stane, budou škodováci slavit. Boj o Superb přece vyhráli.