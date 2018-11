Přestože ceny letenek zůstávají stejné a leckdy jdou dolů, na výsledcích společností, které nabízejí takzvanou nízkonákladovou přepravu, se to nijak neodrazilo. Naopak, díky promyšlené cenotvorbě za sedadla, zavazadla, přednostní odbavení a mnohé další "výhody" jejich ekonomika posiluje. To se však stále více nelíbí jejich zákazníkům. Ti upozorňují na to, že dodatečné služby mohou překročit a často také reálně překračují cenu letenky. A také že u cestování nejde jen o samotnou cestu, ale o celkovou službu.

Nutno říci, že jakkoli jsou všechny výše zmíněné argumenty pravdivé, nemají nic společného s nízkonákladovým světem. Společnosti, které nabízí levné letenky, jednoduše využily toho, že existuje spousta lidí, kteří chtějí cestovat a objevovat svět. Přesně na tuto skupinu se zaměřily. A je jedno, jestli jde o studenty, nebo o lidi, kteří prostě chtějí jezdit častěji, než jim jejich příjem umožňuje. Ti všichni jsou ochotni oželet jistou (i docela velkou) míru komfortu jen proto, aby konečně dostali šanci podívat se do míst, která by pro ně předtím byla nedostupná. Kdo si třeba uměl před třiceti lety představit romantický eurovíkend na druhém konci kontinentu? Nebo "pařbu" v Rize? Bylo snad dříve myslitelné zajet si do Paříže na předvánoční nákupy či do Madridu na výstavu Hieronyma Bosche? Pokud člověk zrovna nedědil, nic takového ho ani nenapadlo, natož aby to uskutečnil.