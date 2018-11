Volná soutěž exekutorů o zakázky, jedna z příčin, proč je skoro milion Čechů v dluhové pasti, jen tak nezmizí. Základem novely exekučního řádu má být princip, aby se jedním dlužníkem zabýval vždy jen jeden exekutor, avšak bez ohledu na město či region. I když existují jiné varianty, ministr spravedlnosti Jan Kněžínek ještě letos vládě předloží návrh, jenž neobsahuje princip, aby soudy přidělovaly exekuce podle krajů. Vyhovuje to spíš silným a dravým exekutorům a kritika tvrdí, že nepřijdou avizované úspory.

Princip takzvané teritoriality ministerstvo odmítá. "Mohlo by to poškodit velké exekutorské úřady, a ty malé naopak nejsou na její zavedení a slučování exekucí připraveny," napsal na dotaz Martin Bačkovský z tiskového oddělení.

Kněžínkův úřad navrhuje, aby více řízení vedených proti jednomu dlužníkovi měl na starosti exekutor, jenž převzal první z nich. Tak by si první věřitel dále mohl vybírat mezi 160 českými exekutory rozprostřenými po celé zemi. Všichni další by museli exekuční návrhy podávat také k němu, bez ohledu na to, odkud jsou.