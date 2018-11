Střední délka života v Česku se zvyšuje. Může za to nejen nižší porodnost, ale také zlepšující se kvalita života a dostupnost zdravotní a sociální péče. Vyhlídky na dlouhý život s sebou však přinášejí i negativa − například stárnutí populace.

Alarmující situace nastává mimo jiné v zemědělství. "Srovnáme-li věkovou strukturu v agrárním sektoru s celým národním hospodářstvím, je patrné, že v zemědělství jsou méně zastoupeny mladší věkové kategorie," potvrzují Daniela Spěšná a Jan Drlík, odborníci z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). Podíl pracovníků vyššího věku je zase podstatně větší.

Situace se má navíc podle dosavadních prognóz postupem času ještě zhoršovat. Příčinou je zvyšující se věk pro odchod do důchodu a také nezájem o práci v zemědělství ze strany mladých lidí. "V příštích deseti letech může zemědělství opustit z důvodu vysokého věku třetina pracovníků, za které budou podniky jen obtížně hledat náhradu," říká Bohumír Dufek, předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy.

V Česku chybí rodinné farmy Problém stárnutí zemědělské populace se nevyhýbá ani západním státům. "Není to ryze český problém, se stárnutím zemědělců se potýká většina zemí EU," říká Spěšná s Drlíkem. Na rozdíl od České republiky je ale v zahraničí mnohem více rodinných farem, které se o půdu a krajinu starají zodpovědněji než velké firmy. Nejenže mají vztah k danému místu, protože tam pracují a žijí, ale chtějí své hospodářství předat i dalším generacím.

"Od práce v zemědělství odrazuje mladé zejména fyzická náročnost práce a nízké mzdy," podotýkají Spěšná s Drlíkem na základě výzkumu z roku 2016, kdy zjišťovali, kam míří absolventi středních a vysokých zemědělských škol.

Z výpovědí studentů vyplynulo, že po dokončení střední školy jich do zemědělství směřovalo jen 30 procent a zhruba 25 procent se rozhodlo ve studiu pokračovat. Ani vysokoškolští absolventi se ale do zemědělství dvakrát nehrnou. ÚZEI uvádí jako příklad Agrární fakultu Mendelovy univerzity v Brně, po jejímž absolvování si našlo práci v zemědělské výrobě jen necelých 20 procent studentů. "Absolventi zemědělských oborů si vybírají velice různorodé kariéry a méně často směřují do odvětví, v nichž tradičně nacházeli uplatnění," dodává Dufek. Takovým odvětvím je právě zemědělská výroba, která nyní čelí nedostatku mladé pracovní síly.

Zemědělské podniky se tak po zaměstnancích musí poohlížet jinde. "Situaci firmy řeší zaměstnáváním nekvalifikované pracovní síly, lidí v důchodovém věku či cizinců," tvrdí odborníci z ÚZEI.