Kdo se zajímá o Linet

CVC Capital

Jedná se o jeden z největších private equity fondů na světě, spravuje aktiva s hodnotou přes 1,5 bilionu korun. V Česku má podíl v Avastu, ale spoluvlastní firmy z řady odvětví, od výrobce hodinek Breitling přes producenta olivových olejů Bertolli či Carbonell až po farmaceutické firmy.

Sino-CEE Fund

Čínský fond zaměřující se na 16 zemí střední a východní Evropy. Stojí za ním skupina čínských investorů v čele s Industrial and Commercial Bank of China, největší bankou světa co do velikosti aktiv. Loni se Číňané neúspěšně zajímali o poloviční podíl v Severomoravských vodovodech a kanalizacích. Ten nakonec získala španělská skupina FCC Aqualia, která v současnosti vlastní téměř celou společnost.