Kolik myslíš, že tam bude lidí, ptám se kolegy, když po obědě svištíme po dálnici D4 na utkání domácího fotbalového poháru mezi Příbramí a pražskými Bohemians. "My dva určitě a asi ještě pár dalších," zamyslí se. "Tak dobrý, sami tam nebudeme."

Abyste rozuměli: osmifinálové utkání druhé nejvýznamnější fotbalové soutěže v Česku se hrálo minulou středu od 16:00. Ano, od čtyř odpoledne. Ve všední den uprostřed týdne. Čili ideální načasování, aby na zápas přišlo co nejméně diváků.

Což se samozřejmě na místě potvrzuje. U kruhového objezdu poblíž příbramského centra je sice zácpa jako na pražské magistrále, auta ale houfně odbočují k místnímu Kauflandu. Ke stadionu Na Litavce, který leží uprostřed zahrádkářské kolonie, dojíždíme úplně sami.

Pár minut před výkopem u vchodu vůbec nikdo není, zaplatíme padesátikorunu za vstupenku a jsme na stadionu − kde také skoro vůbec nikdo není. Žádná tlačenice, žádné fronty na záchod, žádné zástupy na pivo a klobásu. Navíc si můžeme vybrat prakticky jakékoliv místo v hledišti. A jako bonus během utkání slyšíme každé slovo, které trenéři pokřikují na hráče, hráči na spoluhráče nebo protihráče a všichni společně na rozhodčího. S ruchovými mikrofony v televizi se takový zážitek nedá srovnat.

Takhle vypadá kolorit zápasu, v němž dva prvoligové celky bojují v poháru o postup mezi osm nejlepších. Co lepšího si může fanoušek přát?

Dost jedovatých slin. Fotbalový svaz se už léta zaklíná frázemi, že fotbal se hraje pro lidi, divák je na prvním místě a tak dále. A pak to končí takhle: fotbal bez diváků.

V očích českých fotbalových funkcionářů nemá fanoušek ve středu odpoledne zjevně nic důležitého na práci a může vesele chodit na fotbal. Jak jinak si vysvětlit, že se zase hraje ve všed­ní den v čase, kdy většina lidí obvykle pracuje?

Je to tu pořád jako v Kocourkově, jehož kroniku barvitým jazykem sepsal Ondřej Sekora. Kdyby tento všestranný umělec ještě žil, ve fotbalovém prostředí by bez potíží načerpal dost podnětných historek na další díl.

Jako by nestačilo, že fotbalový pohár má už tak dost problémů s atraktivitou. Na svazu to celé ještě přiživí a výkopem ve středu v 16:00 vyšlou lidem jasný vzkaz: Je to o ničem, nejspíš budou stejně hrát náhradníci, nechoďte tam!