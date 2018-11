Pokusy o řešení potíží českého školství někdy nabízejí hodně smutnou podívanou. Například teď, když Asociace krajů ČR začala prosazovat, aby na střední školy mohly být přijaty jen děti, které získají ve společných přijímacích testech určitý počet bodů. Nad stanovenou hranicí vstupenka na školu, pod ní smůla − šup na učňák. Na první pohled se to může jevit jako rozumné opatření, které vyřeší problém s vysokým počtem studentů, kteří neudělají maturitu. Ovšem ve skutečnosti je to krok, který nejenže neřeší podstatu problémů školství, ale může celý systém nasměrovat pochybným směrem. A to jak z pohledu studentů, tak celé ekonomiky.

Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru