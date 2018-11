Zpravodaj stanice CNN Jim Acosta přišel o akreditaci do Bílého domu. Úřad amerického prezidenta to oznámil po tiskové konferenci k výsledkům voleb do Kongresu. Videozáznam ukazuje, že se novinář jen tak nechtěl vzdát mikrofonu poté, co se Donald Trump snažil nasměrovat jeho otázky do autu. Prezident ho také slovně napadl a prohlásil, že by se za něj měla CNN stydět. Novinářské organizace i domovská redakce se ale za Acostu postavily. Bílý dům zrušení akreditace vysvětlil i tím, že novinář údajně sahal na asistentku, která podává redaktorům mikrofon.

Agresivní chování novináře doložili Trumpovi spolupracovníci vlastním videem. Jejich záznam ale neodpovídá tomu, co viděli diváci po celém světě. Trumpovu tiskovku vysílala přímým přenosem řada televizních stanic, takže bylo po ruce srovnání. Když se záběry zveřejněné Bílým domem snímek po snímku porovnají s televizním záznamem, vypadají v klíčovém úseku jako zrychlené. Novinářova gestikulace a pohyby paží kvůli tomu působí agresivněji. Trump jakékoliv úpravy odmítá. Souběžně se znovu pustil do novinářů, kteří se na pochyby kolem videa ptali.