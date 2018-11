Třicetiletá Kateřina Pljaskovová se v prostředí start-upů pohybuje už od počátku svých vysokoškolských studií. Z a posledních 11 let sbírala zkušenosti v několika začínajících firmách po celém světě. Je jednou z mála žen, které ve start-upech působí na vrcholných pozicích. Jejich počet se na vyšších pozicích rok od roku zmenšuje. Podle letošního průzkumu mezi start-upy v Silicon Valley nemá 71 procent z firem ani jednu ženu v představenstvu a 57 procent z oslovených firem nemělo žádné ženy ani na vedoucích pozicích. Zastoupení mužů i žen ve vedení firem je přitom podle mnoha studií klíčem k lepšímu výkonu a vyššímu zisku.

Jen 10 procent z celkového počtu start-upů založily ženy. "Start-upy nejčastěji stojí na využití technologií, a jelikož je i velmi málo absolventek technologických oborů, odráží se to i v tomto ohledu," míní Pljaskovová. Počet vývojářek podle ní roste, ačkoliv v řadě IT firem jsou ženy stále raritou. "Více žen dnes pracuje v oddělení testování a v obchodu, úplně nejvíc jsem jich zaregistrovala v marketingu," říká podnikatelka.

Sama coby mladá žena s cílem prorazit se svým nápadem v Londýně neměla nejjednodušší pozici. "Investoři byli zpočátku víc nervózní, než kdybych byla zkušený muž, ale když pak viděli výsledky, uklidnilo je to. Ženy toho musí dokázat trochu víc, aby přesvědčily okolí," přibližuje startupistka. V tom, že je žena v prozatím spíše mužském světě, ale podle ní je i výhodou. Dostává se jí více pozornosti než startupistům. "Jako mladá žena se mohu i snadněji prosadit a dostat se výš, protože právě start-upy nestojí o to, aby je vedli pouze muži," myslí si Pljaskovová,

Od vyhoření k vlastnímu byznysu

V Česku i v zahraničí pracovala pro několik start-upů, díky své práci se dostala do Berlína, Kalifornie nebo do Silicon Valley. Ještě jí nebylo ani 20 let, a už se starala o HR a provoz kanceláře v malé začínající firmě. Když po téměř pěti letech odcházela, starala se coby personální šéfka o 150 zaměstnanců. V berlínské firmě se zase věnovala vývoji produktu a péči o zákazníky.