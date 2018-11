Místo aby lidé obíhali úřady, mají od července možnost vyřídit většinu papírování přes nový Portál občana. Spustilo jej ministerstvo vnitra a umožňuje přístup z domova. Zatím se však do něj zaregistrovalo jen 8357 lidí. Aby ho člověk mohl pořádně vy­užít, potřebuje nejen nový občanský průkaz, ale i datovou schránku a čtečku, která pravost občanky ověří. I kvůli tomu není přihlášení k portálu úplně snadné.

8,3 tisíce lidí se zatím zaregistrovalo do Portálu občana, který vláda spustila letos 8. července.

Teď by se ale měl přístup zjednodušit. "Pracujeme na propojení s bankovní identitou, kterou mají v Česku miliony lidí. Jednáme s bankami, za jakých podmínek by to pro ně bylo zajímavé, a blížíme se k dohodě," prohlašuje Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro oblast IT. Za malým počtem uživatelů ale stojí i nedostatečná propagace portálu. Chybí snaha dát o něm lidem vědět. Zejména proto, že projekt zatím běží v testovacím režimu a obsahuje jen omezený počet služeb. Brzy však podle Dzurilly ministerstvo spustí výraznější kampaň. Může si to dovolit i proto, že služeb na portálu přibývá.