Komunisté předběhli sociální demokracii, když předložili vládě návrh na prodloužení minimální doby dovolené ze čtyř na pět týdnů. A navzdory roztrpčení některých zástupců ČSSD pomohou její členové tento plán ve vládě s ANO premiéra Andreje Babiše prosadit.

"Jestli jsme to předložili, tak návrh myslíme vážně. Mohu to prohrát, přesto kvůli tomu budeme na Andreje Babiše tlačit," prohlásil šéf komunistů Vojtěch Filip s tím, že by chtěl, aby schválení delší dovolené podpořili piráti či hnutí SPD. Představoval by si to tak, že novinka začne v ideálním případě platit od července příštího roku. "Ale předpokládám, že to půjde až od ledna roku 2020," dodal Filip.

Klíčovou roli může sehrát ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), která už přesvědčila Babiše, aby u poslanců ANO zajistil hlasy pro podporu zrušení karenční doby − třídenní lhůty bez nároku na náhradu mzdy v případě nemoci. To však bylo na rozdíl od pětitýdenní dovolené v koaliční smlouvě. "Budu přesvědčovat pre­miéra, aby celá vláda návrh podpořila. Pět týdnů dovolené pro všechny zaměstnance ČSSD prosazuje. Pomůže to zvýšit produktivitu práce i kvalitu života," řekla ministryně.