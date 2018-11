Dámy a pánové, když mě Pavel Beneš poprosil, abych promluvil na vernisáži jeho výstavy, byl jsem potěšen i překvapen. V této roli se ocitám poprvé. A jak to v podobných případech bývá, cítím vzrušení i obavy.

Jsem celkem zdatným autorem nekrologů. To jsem v minulosti prokázal. Nenapsal jsem jich moc, ale uměly takzvaně vzít za srdce. Dokazuje to i fakt, že mám od svých přátel několik předběžných objednávek.

Takže kdyby toto byl smuteční kar, a nikoli vernisáž, garantuji, že by jediné oko nezůstalo suché. Ale jelikož je mým úkolem otevřít výstavu, nemohu zaručit nic.

Ptal jsem se samozřejmě autora, co by chtěl, aby v mé řeči zaznělo. "Je mi to celkem jedno," prohlásil. "Požaduji jen to, abys mě vychválil do nebes."

S dovolením se o to pokusím. Nejsem úplný nováček, aspoň co se týče vystupování na společenských akcích. A nespecializuji se pouze na pohřby. Například jsem byl už pětkrát za svědka na svatbě. Moje skóre je dva tři v neprospěch rozvodů. I to ukazuje mou úspěšnost. V trvanlivosti manželství si ta "má" vedou lépe než celostátní průměr.

Čímž se dostávám k tomu, jak jsme se s Pavlem poznali. Zeptal jsem se ho v roce 1991, kdy už byl uznávaným grafikem s dobrou pověstí a já začínajícím reportérem v časopisu Reflex, jestli by mi neudělal pozvánku na svatbu. Souhlasil.

Udělal ji ve formě složenky. Pamětníci z mé generace, i ti starší z vás, vědí. Zelený podlouhlý proužek papíru, kterým se za socialismu platily účty. Nenáviděný symbol dospělosti. A také symbol světa, ve kterém úmornost, beznaděj, bezvýchodnost a truchlivost převládají nad radostí a nadějemi.