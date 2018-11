Od mezinárodní konference o pornobyznysu by nepoučený pozorovatel očekával opulentnost, lascivnost a nevkus. Akce nazvaná Evropský summit, která se odehrála koncem září, je ale stejně nenápadná jako její jméno. A nenápadní jsou i její účastníci. K vidění nejsou spoře oděné pornoherečky ani pornomagnáti v křiklavých oblecích − 1600 zdejších hostů kolem korzuje v decentních šatech nebo v konferenčních sálech pozorně naslouchá četným oborovým přednáškám. Zdánlivě tu tak probíhá klasické byznysové setkání, jakých jsou po celém světě tisícovky. Reklamní poutače lákají ke stánkům zdejších vystavovatelů, ale dávají na první pohled znát, že se tu řeší něco, co jinde neuvidíte: pornobyznys, v němž hrají hlavní roli obchodní dohody pornowebů, inovace v placení za erotické služby nebo také četné technologické trendy, jako jsou virtuální realita nebo erotické pomůcky umožňující sexuální interakci přes internet. Ne náhodou se jedna z největších pornobyznysových akcí světa koná v Praze. České hlavní město si už od devadesátých let drží pozici jednoho z hlavních center globálního pornobyznysu.