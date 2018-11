Mnohovrstevnaté, sebevědomé a úspěšné město, které snese srovnání s Berlínem, Kodaní nebo Barcelonou. Praha po čtyřleté vládě nové koalice pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN), která ve středu představila své programové prohlášení. Vlády by se měla ujmout po zasedání zastupitelstva, které dosluhující primátorka Adriana Krnáčová svolala na příští čtvrtek.

"Naše koalice bude čelit mnoha výzvám vyplývajícím z dlouhodobých problémů," uvedl lídr pirátů a budoucí primátor Zdeněk Hřib. "Chceme v Praze stavět, abychom vyřešili dlouhodobou krizi bydlení, ale současně chceme sázet stromy," uvedl jeden z plánů koalice.

Bohaté město v mizerném stavu. Koalice přebírá Prahu v situaci, která by se dala popsat parafrází slavného projevu Václava Havla: "Toto město nevzkvétá." Nestaví se byty. V délce povolovacích procesů staveb drží Praha v aktuálním žebříčku Světové banky 156. místo. Dopravní infrastruktura je zanedbaná. Výmluvy na "dědictví minulosti" ovšem nebudou chtít Pražané poslouchat dlouho. Pokud se koalici nepodaří rychle dosáhnout alespoň nějakých viditelných zlepšení, bude vystavena silné kritice, což povede k vnitřnímu pnutí. Sázka na to, že koalice vydrží celé čtyři roky, by byla velmi riskantní.