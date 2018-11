Pro novinku spisovatele Jaroslava Rudiše by se nenašlo lepší jméno než to, pod nímž nedávno vyšla: Český ráj. Geograficky odkazuje k regionu, z něhož turnovský rodák pochází, a nabízí také další metafory i konotace včetně oslavy češství. Kdo zná autorovy předešlé romány, může si při čtení libovat ve "starém dobrém Rudišovi" a myslet si, že už ho nic nepřekvapí. Minimálně jedno takové překvapení ale Český ráj nabízí. Je to Rudiš, a přece není.

První popisné odstavce čtenáře uvádějí na malou scénu. Je tma, ticho a někde kape voda. Do nastražených uší se po chvíli vloudí ženské chichotání, které zní jako z jiného světa. Vtom se rozsvítí agresivní světlo. Konečně se můžeme rozhlédnout: jsme ve staré sauně ze 70. let. Přichází saunérka, poklidí a zmizí. Později nám tato žena, usměrňující muže, bude definovat hranice každého dalšího dějství, vždy se shodujícího s jedním ročním obdobím.

Úvod se saunérkou je součástí kompozice, již Rudiš využívá často − první a poslední výjevy jsou podobné či totožné, jako tomu bylo u úvodních a závěrečných tří vět jeho předešlého románu Národní třída, nebo pokračují stejným okamžikem, viz starší romány Grandhotel či Konec punku v Helsinkách.

O knize Jaroslav Rudiš: Český ráj

◼ Nakladatelství Labyrint 2018, 184 stran, 265 korun Repro: Nakladatelství Labyrint

Děj Českého ráje, rozprostřeného v průběhu jednoho roku, není vystavěn složitě. A nejdůležitější jsou na něm obrazy, které vyvstávají ze vzpomínek a myšlenek návštěvníků mužské sauny. Rudiš je metodou své práce spíše fotografem momentů než skladatelem symfonií. Sám říká, že ho k psaní pudí mimo jiné potřeba zaznamenat autentické části rozhovorů, jež někde zaslechne vytržené z kontextu. Ten jim následně dodává uměleckou formou.