◼ Koncert

Katapult

Hala Tatran, Ostrava, pátek 9. listopadu

Dnes v Ostravě, příští úterý v Brně a ve čtvrtek v pražském Foru Karlín skupina Katapult slaví hned dvě jubilea: její frontman Oldřich Říha se v květnu dožil sedmdesátky a letos navíc uplynulo 40 let od vydání takzvaného stříbrného debutového alba z roku 1978. Dosavadní éru Katapultu připomíná letošní trojdisk Zlaté hity, který na pulty poslal Supraphon, i reedice stříbrné desky.

◼ Album

Evolucie

Brainzone 2018

Po šestnácti letech se dnes do prodeje dostává nové studiové album české rockové kapely Lucie. Nahrávka nazvaná Evolucie obsahuje třináct skladeb a předchází halovému turné, které začne příští úterý v Ostravě. Pražskou O2 arenu skupina obsadí tři večery po sobě, ve dnech 22., 23. a 24. listopadu.

◼ Koncert

Peter Hook

Lucerna Music Bar, Praha, pátek 9. listopadu

Někdejší basista anglické postpunkové skupiny Joy Division se po dvou letech vrací do pražského Lucerna Music Baru s vlastní sestavou The Light. Tentokrát zahrají hlavně skladby z alba Joy Division nazvaného Substance a také z repertoáru formace New Order, do níž se původní kapela přeskupila po sebevraždě zpěváka Iana Curtise.

◼ Jazz

Michel Camilo & Tomatito

Rudolfinum, Praha, sobota 10. listopadu

Vystoupením flamenkového kytaristy Tomatita s jazzovým klavíristou Michelem Camilem v sobotu vyvrcholí letošní ročník festivalu Struny podzimu. Muzikanti se prvně setkali na pódiu před dvaceti lety v Barceloně nad skladbou jaz­zového pianisty Chicka Corey. Za své nejnovější, dva roky staré album Spain Forever získali latinskou Grammy.

◼ Výstava

Karel Malich

Galerie Zdeněk Sklenář, Praha, do 24. listopadu

Drátěné sochy, reliéfy či utopickou architekturu z šedesátých let ukazuje pražská výstava čtyřiadevadesátiletého Karla Malicha. Přibližně 70 děl představuje jeho sochařský vývoj od poloviny šedesátých let do roku 2016, kdy přestal tvořit. "Malich o čáře vždy přemýšlel jako sochař. Přál si, aby čáru, podobně jako paprsek světla, mohl znázornit v prostoru," říká galerista Zdeněk Sklenář.

◼ Divadlo

Amerika

Divadlo Archa, Praha, sobota 10. listopadu

Dramatizace románu Franze Kafky přináší příběh člověka, který se ztratil ve světě. V brněnském Divadle Husa na provázku měla premiéru minulý měsíc v režii Michala Dočekala, hlavní role ztvárnili Martin Donutil, Jan Kolařík a Simona Zmrzlá. Ta také nazpívala hudbu za doprovodu jazzových muzikantů.

◼ Koncert

Sophie Hungerová

Palác Akropolis, Praha, neděle 11. listopadu

Švýcarská písničkářka Sophie Hungerová, která už několikrát naplnila pražský Palác Akropolis, tentokrát přijíždí se svým prvním albem natočeným v angličtině a ve stylu dekadentní berlínské elektroniky. Pětatřicetiletá rodačka z Bernu pochází z diplomatické rodiny, za sebou má účinkování na festivalech Glastonbury či v Montrealu. Pražanům ji kdysi představil trumpetista Erik Truffaz.

