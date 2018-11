Od našeho zpravodaje z Helsinek - Kolegyně z jedné české soukromé televize to prostě nevydržela. "Jůů, ten chodí do posilovny, určitě má pekáč buchet," doslova vypískla, když se před čekajícími novináři objevil Alexander Stubb, tehdejší finský premiér. Pekáčem buchet měla samozřejmě na mysli Stubbovy vyrýsované břišní svaly.

V tom se pravděpodobně nemýlila − Stubb se účastní triatlonových závodů Ironman a běhá maratony. Každý den hodinu cvičí a − jak nedávno řekl v rozhovoru pro HN − na posilovnu nebo běh si vždycky našel čas i v době, kdy zastával časově velmi náročnou funkci předsedy vlády. Jenže ve snaze stát se kandidátem na předsedu Evropské komise mu nebyl nic platný ani tvrdý trénink.

Evropská lidová strana (EPP), tedy sdružení stran pravého středu z jednotlivých členských zemí Evropské unie, si za svého kandidáta na předsedu Evropské komise nevybrala Stubba, ale Manfreda Webera. Tento německý politik předsedá klubu europoslanců EPP. Na včerejším sjezdu v Helsinkách ho volila drtivá většina delegátů za TOP 09 a KDU-ČSL.

400 milionů voličů může hlasovat v evropských volbách. Jde tak o druhé největší demokratické volby na světě hned po indických. 705 europoslanců bude po brexitu v Evropském parlamentu. 21 europoslanců si volí Češi. 42,5 procenta Evropanů hlasovalo v posledních volbách do Evropského parlamentu v roce 2014. Účast v nich setrvale klesá. V Česku odevzdalo svůj hlas jen 18 procent voličů. Nižší účast byla jen na Slovensku.

Na rozdíl od charismatického Stubba vypadá Weber spíš jako úředník. Pochází z Bavorska, je členem tamní konzervativní strany CSU. Europoslancem se stal v roce 2004, krátce poté, co dovršil třicítku. Předtím chvíli seděl v bavorském zemském sněmu, ale nikdy nezastával žádnou výkonnou funkci. Nebyl ministrem ani například starostou. "V Evropském parlamentu je sice velmi populární, pak ho možná ještě znají v Bavorsku, ale to je tak všechno," připouští vysoce postavený člen administrativy Evropského parlamentu, který nechtěl být jmenován.

Weber má přesto velkou šanci, že to bude právě on, kdo se po volbách do Evropského parlamentu, které budou v květnu příštího roku, stane novým šéfem Evropské komise. Nahradil by tak současného předsedu Jeana-Clauda Junckera.

Evropská lidová strana, která si Webera vybrala za svého kandidáta, podle očekávání po evropských volbách zůstane nejsilnější skupinou v rámci Evropského parlamentu. To by jí zajistilo nejvýhodnější pozici při vyjednáváních o tom, kdo by měl post šéfa komise obsadit.

Stubb na sociálních sítích sdílí fotky ze svých závodů, mluví pěti jazyky a otevřeně kritizuje politiky, jako je maďarský premiér Viktor Orbán, tedy ty, kteří zpochybňují liberální demokracii. Weber je úplně jiný. A to nejen co se týče pohledu na Orbána. Například na Twitteru ho sleduje patnáctkrát méně lidí než Stubba.

Most k Orbánovi

Weber působí v porovnání se Stubbem trochu nudně. Co se mu nedostává na charismatu, ale vynahrazuje jinými přednostmi − je proslulý jako velmi schopný vyjednavač. "Chci stavět mosty, to je jedno z mých hlavních poselství. Nechci lidi dělit na špatné a dobré Evropany," opakuje Weber.