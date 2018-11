Od našeho zpravodaje z USA - Když Norman Eisen ještě společně s dalším washingtonským právníkem Richardem Painterem na podzim 2016 upozornili na to, že nově zvolený prezident Donald Trump patrně porušuje jeden z článků americké ústavy, ťukali si v hlavním městě Spojených států mnozí na čelo. Šlo o článek, podle něhož nesmějí členové americké vlády přijímat peníze, dary či výhody od zahraničních vlád.

Okolo Trumpa a možných průniků jeho byznysových aktivit do politiky bylo hodně pochyb a dohadů, tohle už se ale zdálo trochu přitažené za vlasy. Případ, kvůli kterému Eisen podal i žalobu, bere teď politický Washington naprosto vážně. Tak vážně, že demokraté, kteří v úterý ve volbách do Kongresu převzali většinu ve Sněmovně reprezentantů, mají možné protiústavní přijímání zahraničních peněz, kterého se dopustil prezident Trump, mezi prioritními kauzami. Vše začnou vyšetřovat, hned jak v lednu zasedne nový Kongres.

"Skvěle," odpovídal Norman Eisen ve středu ráno po volbách na dotaz, jak se cítí. Česky, stejně jako už předtím česky řekl "Dobrý den". Po Praze se mu prý sice občas zasteskne, ale ví, že jeho místo je teď ve Washingtonu.

Norman Eisen (1960) Narodil se v Los Angeles v židovské rodině, jeho matka, původem ze Slovenska, přežila holokaust. Vystudoval práva na Harvardu, v roce 2003 založil neziskovou organizaci Citizens for Responsibility and Ethics in Washington. Byl "etickým carem" v Bílém domě Baracka Obamy, v letech 2011 až 2014 byl velvyslancem USA v Praze. Nyní působí v Brookings Institution ve Washingtonu.

"Pomohli jsme všechny ty problematické věci kolem Trumpa zvýraznit. Šlo o konflikty zájmů, neetické chování, porušování zákonů," jmenuje Eisen. Společně s Painterem nebo samostatně sepsal v uplynulých dvou letech desítky článků pro New York Times, Washington Post a další americká média.

Jak si u Trumpa "udělat očko"

Podle Eisena i to byl jeden z důvodů, kvůli kterým voliči demokratů přišli v úterý k volbám. "Jsou stejně jako já znechucení. Korupce okolo prezidenta byla pro voliče jedno z nejdůležitějších témat. Je to jedna z příčin jeho nízké popularity, ta je teď sotva nad 40 procenty. A byla to jedna z příčin porážky jeho republikánů ve volbách," míní Eisen.

Zmíněný případ, na kterém Eisen postavil svoji žalobu, by na první pohled nemusel vzbuzovat podezření. Několik týdnů před prezidentskými volbami na podzim 2016 Donald Trump ve Washingtonu otevřel další ze svých hotelů. Luxusní, na skvělé adrese, na dohled od Bílého domu. Zdálo by se tedy přirozené, že hotel teď vyhledávají cizí vládní delegace.

"Prezident má v hotelu přímý vlastnický podíl," upozorňuje ale Eisen na jednu část problému. Tou druhou je podle něj to, že zahraniční politici přiznali, alespoň jak je citovala americká média, že v Trumpově hotelu bydlí právě proto, aby si u amerického prezidenta "udělali očko".

"A to je protiústavní. On, prezident, prostřednictvím hotelu přijímá peníze od cizích vlád," je přesvědčen Eisen. Ministerstvo spravedlnosti USA se jeho žalobu pokusilo zastavit, federální soud v Marylandu ovšem týden před volbami do Kongresu rozhodl, že kauza bude pokračovat. "Z mého pohledu jde o jasný, přehledný případ," říká Eisen.

Soud podle něj dopadne tak, že Trump bude muset příčinu svého protiústavního jednání odstranit. "Jak? Přinejmenším tím, že se vzdá svého vlastnického podílu. A podle mě by měl i vrátit peníze, které zahraniční politici v hotelu utratili," vysvětluje.

Eisenova sebejistota, že právo je v tomto případě na jeho straně, vychází z toho, že na tomhle poli není žádný nováček. Není tuctový pěšák v armádě washingtonských právníků. Na poli možných střetů zájmů, prolínání politiky a peněz je na tamní scéně naopak jednou z nejtěžších vah, v tom dobrém slova smyslu známou firmou.